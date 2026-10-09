Tera, Pusula, Hedef ve Atlas fonlarının tasfiyeleri ne zaman ödenecek?

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Tera, Pusula, Hedef ve Atlas portföy yönetim şirketlerine ait fonların tasfiye ödemelerinin ne zaman yapılacağı yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Tasfiye sürecine ilişkin ödemelerin hangi tarihte yatırımcı hesaplarına aktarılacağı merak edilirken, süreçle ilgili açıklamalar da yakından takip ediliyor. Peki, Tera, Pusula, Hedef, Atlas fonlarının tasfiyeleri ne zaman ödenecek? Tasfiye kapsamında hangi fonlar yer alıyor? İşte detaylar...

TERA, PUSULA, HEDEF, ATLAS FONLARININ TASFİYELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Fon tasfiyeleri kapsamında yatırımcılara yapılacak ödemelerin tarihi merak konusu oldu. Tasfiye sürecindeki fonlara ilişkin ödemelerin, ilgili prosedürlerin tamamlanmasının ardından yatırımcı hesaplarına aktarılması bekleniyor.

1 Ekim'de yapılan açıklamada, tasfiye kapsamındaki fonlara ilişkin ara ödeme süreci hakkında bilgi verildi. Ödemelerin yatırımcı hesaplarına aktarılmasında Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından iletilecek yatırımcı pay bilgilerinin dikkate alınması gerekiyor.

Ziraat Bankası tarafından ilgili banka ve aracı kuruluşların Takasbank nezdindeki hesaplarına aktarılan tutarların yatırımcı hesaplarına geçirilmesi için gerekli işlemlerin yürütüldüğü bildirildi.

Tera, Pusula, Hedef ve Atlas portföy yönetim şirketlerine ait fonların tasfiye ödemelerinin hangi tarihte tamamlanacağına ilişkin kesin bir takvim ise paylaşılan bilgilerde yer almıyor.

HANGİ FONLARIN TASFİYESİ YAPILDI?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından alınan kararlar doğrultusunda, yedi portföy yönetim şirketine ait toplam 131 yatırım fonunun tasfiye süreci gündeme geldi. Tasfiye kapsamındaki fonlara ilişkin ödeme ve ara ödeme işlemleri, ilgili kurumların yürüttüğü prosedürler doğrultusunda devam ediyor.

Tera, Pusula, Hedef ve Atlas portföy yönetim şirketlerine ait fonların tasfiye sürecine ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor. Söz konusu fonlara yapılacak ödemelerin yatırımcı hesaplarına aktarılabilmesi için ilgili kurumların işlemlerini tamamlaması gerekiyor.

Olağan tasfiye sürecinde bulunan 3 portföy yönetim şirketine ait ve ödemeleri başlayan fonlar şöyle:

AJ1 - A1 CAPİTAL PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON

CAH - A1 CAPİTAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON

P1A - A1 CAPİTAL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) SERBEST FON

PAB - A1 CAPİTAL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

BMU - BULLS PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON

BOS - BULLS PORTFÖY ALTINCI HİSSE SENEDİ SERBEST FON

BPZ - BULLS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

AC4 - PARDUS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON

AC5 - PARDUS PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON

BRT - PARDUS PORTFÖY BEREKET HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ)

BST - PARDUS PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON

IAU - PARDUS PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON

KHA - PARDUS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU

PAO - PARDUS PORTFÖY ANADOLU HİSSE SENEDİ SERBEST FON

PMP - PARDUS PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON

POS - PARDUS PORTFÖY ONBEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON

PYR - PARDUS PORTFÖY YİRMİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON