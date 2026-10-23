Naim Süleymanoğlu’nun rekoru kırıldı mı?

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Naim Süleymanoğlu’nun 1988 Seul Olimpiyatları’nda 60 kiloda kırdığı efsanevi rekorlar, bugün hâlâ geçilemiş değil. Vücut ağırlığının üç katından 10 kilo fazlasını kaldırarak tarihe geçen Süleymanoğlu’nun bu başarısı, halter tarihinin en olağanüstü performansları arasında gösteriliyor. İşte Naim Süleymanoğlu’nun rekorlarına dair bilinenler.

NAİM SÜLEYMANOĞLU’NUN REKORU KIRILDI MI?

Hayır. Naim Süleymanoğlu’nun 1988 Seul Olimpiyatları’nda 60 kiloda koparmada 152,5 kilo, silkmede 190 kilo ve toplamda 342,5 kilo kaldırarak elde ettiği rekorlar bugüne kadar geçilemedi. 2024 Paris Olimpiyatları’nda da efsane sporcunun rekorlarına ulaşılamadı. Paris’te 61 kiloda yarışan Çinli Li Fabin’in toplamda kaldırdığı 310 kilo, Süleymanoğlu’nun 342,5 kiloluk toplamının oldukça gerisinde kaldı.

REKORLAR NEDEN “TARİHİ REKOR” OLARAK GEÇİYOR?

Uluslararası Halter Federasyonu, yıllar içinde sıklet kategorilerini birkaç kez değiştirdi ve her değişiklikte dünya rekorları yeniden başlatıldı. Bu nedenle Naim Süleymanoğlu’nun rekorları, artık var olmayan sıklet kategorilerine ait olduğu için resmi listelerde “tarihi rekor” olarak yer alıyor. Ancak benzer sıkletlerde yarışan sporcular bugüne kadar onun kaldırdığı ağırlıklara ulaşamadığı için, bu rekorlar halter dünyasında hâlâ aşılamamış kabul ediliyor.

VÜCUT AĞIRLIĞININ ÜÇ KATINDAN FAZLASINI KALDIRDI

Naim Süleymanoğlu’nun en çok konuşulan başarısı, Seul Olimpiyatları’nda silkmede kaldırdığı 190 kiloluk ağırlık. Yaklaşık 60 kilo ağırlığındaki Süleymanoğlu, bu kaldırışla vücut ağırlığının üç katından 10 kilo fazlasını kaldırmayı başardı. İnsan fizyolojisi açısından son derece nadir görülen bu başarı, halter tarihinde istisnai bir performans olarak değerlendiriliyor.

SEUL’DE 6 DÜNYA, 9 OLİMPİYAT REKORU

Naim Süleymanoğlu, 1988 Seul Olimpiyatları’nda koparmada sırasıyla 145, 150,5 ve 152,5 kilo, silkmede ise 175, 188,5 ve 190 kilo kaldırdı. Efsane sporcu bu yarışmada toplam 6 dünya ve 9 olimpiyat rekoru kırarak altın madalyaya uzandı.

46 DÜNYA REKORU KIRDI

Naim Süleymanoğlu, kariyeri boyunca tam 46 dünya rekoru kırdı. İlk dünya rekorunu 1982’de, henüz 15 yaşındayken Brezilya’da düzenlenen Dünya Gençler Halter Şampiyonası’nda elde etti. 1984, 1985 ve 1986 yıllarında ise dünyada “Yılın Haltercisi” seçildi.

ÜST ÜSTE ÜÇ OLİMPİYAT ALTINI

Naim Süleymanoğlu, 1988 Seul, 1992 Barselona ve 1996 Atlanta Olimpiyatları’nda üst üste üç altın madalya kazanarak halter tarihinde bir ilke imza attı. Daha sonra Yunan halterci Pyrros Dimas ve Türk halterci Halil Mutlu da üst üste üç olimpiyat altın madalyası kazanarak bu başarıyı tekrarladı.

NAİM SÜLEYMANOĞLU KİMDİR?

Naim Süleymanoğlu, 23 Ocak 1967’de Bulgaristan’da Türk bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Bulgaristan’daki asimilasyon politikalarına karşı çıkarak 1986’da Türkiye’ye iltica eden Süleymanoğlu, ay-yıldızlı formayla dünya ve olimpiyat şampiyonlukları kazandı. Türk sporunun efsane ismi, 18 Kasım 2017’de 50 yaşında hayatını kaybetti.