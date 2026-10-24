Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

KYK burs sonuçları 2026: KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
KYK burs sonuçları 2026: KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK burs ve kredi başvuru sonuçları için gözler Gençlik ve Spor Bakanlığından gelecek açıklamaya çevrildi. Başvuru yapan öğrenciler, sonuçların açıklanacağı tarihi ve yeni dönemde uygulanacak burs ücretlerini araştırıyor. Peki, KYK burs sonuçları açıklandı mı, KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde.

2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK burs ve kredi başvuru sonuçları için öğrencilerin bekleyişi sürüyor. 12-16 Ekim tarihleri arasında alınan başvuruların ardından gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi. Peki, KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? KYK burs ve kredi ücretleri ne kadar, ödemeler hangi aydan itibaren yapılacak?

KYK BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2026 KYK burs sonuçları, başvuru yapan öğrencilerin gündemindeki yerini koruyor. Sonuçların açıklanıp açıklanmadığını öğrenmek isteyen adayların Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak duyuruları takip etmesi gerekiyor.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin henüz resmî makamlar tarafından doğrulanmış bir açıklama yapılmadı. Öğrenciler, sonuçların ilan edileceği tarihi Gençlik ve Spor Bakanlığının duyuruları üzerinden takip ediyor.

2025-2026 eğitim öğretim yılında KYK burs ve kredi başvuruları 13-17 Ekim tarihleri arasında alınmış, başvuru sonuçları ise 4 Kasım'da açıklanmıştı. Geçen yılın takvimi dikkate alındığında, 2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK burs ve kredi sonuçlarının da kasım ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor. Ancak sonuçların ilan edileceği tarihe ilişkin resmî bir takvim bulunmuyor.

KYK BURS VE KREDİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

KYK burs ve kredi ücretleri, öğrencilerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Önceki eğitim öğretim döneminde uygulanan aylık ödeme tutarları şöyleydi:

Ön lisans ve lisans öğrencileri: 4.000 TL

Yüksek lisans öğrencileri: 8.000 TL

Doktora öğrencileri: 12.000 TL

2026-2027 eğitim öğretim yılı için geçerli olacak yeni KYK burs ve kredi ücretlerine ilişkin henüz resmî bir açıklama bulunmuyor. Yeni tutarların aralık ayının sonunda yapılabilecek bir açıklamayla duyurulması bekleniyor. Ancak zam oranı ve yeni ödeme miktarları henüz kesinleşmedi.

KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ HANGİ AYDAN İTİBAREN YAPILACAK?

KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından hak kazanan öğrenciler için ödeme süreci başlayacak. İlk ödemelerin, burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilerin hesaplarına geriye dönük olarak yatırılması bekleniyor.

Ödemelerin ekim ayından itibaren hesaplanması durumunda, ilk ödeme kasım ayında yapılırsa iki aylık; aralık ayında yapılırsa üç aylık burs veya kredi tutarı birlikte yatırılabilecek. Ancak ilk ödemenin yapılacağı tarih ve ödeme takvimine ilişkin resmî açıklama bekleniyor.

KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATIRILIR?

KYK burs ve kredi ödemeleri, mevcut uygulamada her ayın 6'sı ile 10'u arasında öğrencilerin Ziraat Bankası hesaplarına yatırılıyor. Ödeme tarihleri, öğrencilerin T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre belirleniyor.

2026-2027 eğitim öğretim yılı için burs ve kredi almaya hak kazanan öğrenciler, sonuçların açıklanmasının ardından ilk ödeme tarihine ilişkin duyuruları takip edebilecek.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
Haberler.com
Bu haber 17 sitede yayınlandı.
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eve gizlice girip, yatağında uyuyan genç kadını bıçakladı! O anlar kamerada

Eve gizlice girip, yatağında uyuyan kadını bu hale getirdi
73 çalışanlı şirket 750 milyon dolara satıldı! İşçiler milyoner oldu

73 çalışanlı şirket 750 milyon dolara satıldı! İşçiler milyoner oldu
17 yıl önce kaybolan Gülşen Uyar'ın evi kundaklanmış! Kazıda kemiklerin yanında balta bulundu

Evin altından kemik ve balta çıktı! Evi yakan komşu konuştu
Zonguldak'ta grizu patlamasında ölen 3 madenci toprağa verildi

3 cana veda! Ömer ve Elif'in acısı yürek dağladı
Buluşmaya gitti, çıplak görüntüleri çekildi! Sonrası tam kabus

Buluşmaya gitti, çıplak görüntüleri çekildi! Sonrası tam kabus
Emekli vatandaştan Kılıçdaroğlu'na sitem dolu sözler

Emekli vatandaştan Kılıçdaroğlu'na sitem dolu sözler
Şehri ayağa kaldıran görüntü! Elinde bıçakla öldüresiye darp etti

Şehri ayağa kaldıran görüntü