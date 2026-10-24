KYK burs sonuçları 2026: KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

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2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK burs ve kredi başvuru sonuçları için öğrencilerin bekleyişi sürüyor. 12-16 Ekim tarihleri arasında alınan başvuruların ardından gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi. Peki, KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? KYK burs ve kredi ücretleri ne kadar, ödemeler hangi aydan itibaren yapılacak?

KYK BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2026 KYK burs sonuçları, başvuru yapan öğrencilerin gündemindeki yerini koruyor. Sonuçların açıklanıp açıklanmadığını öğrenmek isteyen adayların Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak duyuruları takip etmesi gerekiyor.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin henüz resmî makamlar tarafından doğrulanmış bir açıklama yapılmadı. Öğrenciler, sonuçların ilan edileceği tarihi Gençlik ve Spor Bakanlığının duyuruları üzerinden takip ediyor.

2025-2026 eğitim öğretim yılında KYK burs ve kredi başvuruları 13-17 Ekim tarihleri arasında alınmış, başvuru sonuçları ise 4 Kasım'da açıklanmıştı. Geçen yılın takvimi dikkate alındığında, 2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK burs ve kredi sonuçlarının da kasım ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor. Ancak sonuçların ilan edileceği tarihe ilişkin resmî bir takvim bulunmuyor.

KYK BURS VE KREDİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

KYK burs ve kredi ücretleri, öğrencilerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Önceki eğitim öğretim döneminde uygulanan aylık ödeme tutarları şöyleydi:

Ön lisans ve lisans öğrencileri: 4.000 TL

Yüksek lisans öğrencileri: 8.000 TL

Doktora öğrencileri: 12.000 TL

2026-2027 eğitim öğretim yılı için geçerli olacak yeni KYK burs ve kredi ücretlerine ilişkin henüz resmî bir açıklama bulunmuyor. Yeni tutarların aralık ayının sonunda yapılabilecek bir açıklamayla duyurulması bekleniyor. Ancak zam oranı ve yeni ödeme miktarları henüz kesinleşmedi.

KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ HANGİ AYDAN İTİBAREN YAPILACAK?

KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından hak kazanan öğrenciler için ödeme süreci başlayacak. İlk ödemelerin, burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilerin hesaplarına geriye dönük olarak yatırılması bekleniyor.

Ödemelerin ekim ayından itibaren hesaplanması durumunda, ilk ödeme kasım ayında yapılırsa iki aylık; aralık ayında yapılırsa üç aylık burs veya kredi tutarı birlikte yatırılabilecek. Ancak ilk ödemenin yapılacağı tarih ve ödeme takvimine ilişkin resmî açıklama bekleniyor.

KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATIRILIR?

KYK burs ve kredi ödemeleri, mevcut uygulamada her ayın 6'sı ile 10'u arasında öğrencilerin Ziraat Bankası hesaplarına yatırılıyor. Ödeme tarihleri, öğrencilerin T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre belirleniyor.

2026-2027 eğitim öğretim yılı için burs ve kredi almaya hak kazanan öğrenciler, sonuçların açıklanmasının ardından ilk ödeme tarihine ilişkin duyuruları takip edebilecek.