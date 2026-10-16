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Brent petrol nereden çıkarılmaktadır, ekonomi programlarında sıkça bahsedilen "brent petrol" nereden çıkarılmaktadır?

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Brent petrol nereden çıkarılmaktadır, ekonomi programlarında sıkça bahsedilen 'brent petrol' nereden çıkarılmaktadır?
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Beyaz'la Joker programında yöneltilen sorular, her yeni bölümün ardından izleyicilerin gündemine oturmaya devam ediyor. Eğlenceli sunumu ve bilgi dolu içeriğiyle dikkat çeken yarışma, yayının ardından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Son bölümde ekonomi gündeminin vazgeçilmez kavramlarından birine ilişkin sorulan bir soru da ekran başındakileri düşündürdü. Ekonomi programlarında sıkça bahsedilen "brent petrol" nereden çıkarılmaktadır?

Beyazıt Öztürk'ün sunumuyla ekrana gelen Beyaz'la Joker, her bölümde yarışmacılara yönelttiği dikkat çekici sorularla izleyicilerin ilgisini çekmeyi sürdürüyor. Programda sorulan sorular, yayın sonrasında sosyal medyada ve arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor. Seçenekler arasında dünyanın önemli petrol bölgelerinin yer alması, sorunun cevabını tahmin etmeyi zorlaştırdı. Ekonomi programlarında sıkça bahsedilen "brent petrol" nereden çıkarılmaktadır?

EKONOMİ PROGRAMLARINDA SIKÇA BAHSEDİLEN "BRENT PETROL" NEREDEN ÇIKARILMAKTADIR?

Kuzey Denizi

Basra Körfezi

Meksika Körfezi

Hazar Denizi

Cevap: Kuzey Denizi


BRENT PETROL NEDİR?

Brent petrol, Kuzey Denizi'nden çıkarılan ve dünya petrol piyasalarında referans fiyat olarak kullanılan ham petrol türü. Adını, 1970'li yıllarda İskoçya açıklarında, Kuzey Denizi'nde keşfedilen Brent petrol sahasından alıyor. Bugün Brent fiyatı, Kuzey Denizi'ndeki farklı sahalardan çıkarılan petrollerin oluşturduğu bir karışım üzerinden belirleniyor. Dünyada alınıp satılan ham petrolün büyük bölümünün fiyatlandırılmasında Brent petrol esas alınıyor. Bu nedenle Brent petrol fiyatlarındaki değişimler, akaryakıt fiyatlarından enflasyona kadar pek çok ekonomik göstergeyi doğrudan etkiliyor. Brent petrolün yanı sıra piyasalarda en çok takip edilen bir diğer referans ise ABD'de üretilen WTI (West Texas Intermediate) petrolü. Türkiye'de akaryakıt fiyatları da büyük ölçüde Brent petrol fiyatları ve döviz kuru dikkate alınarak belirleniyor.

BEYAZ'LA JOKER HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Ekranların sevilen yüzü Beyazıt Öztürk'ün sunduğu Beyaz'la Joker, Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Bilgi yarışmasını eğlenceyle bir araya getiren program, yayınlandığı ilk günden bu yana izleyicilerin ilgisini çekmeyi başarıyor.

BEYAZ'LA JOKER YARIŞMASININ FORMATI NASIL?

Beyaz'la Joker'de yarışmacılar, 3 milyon TL'lik büyük ödüle ulaşabilmek için genel kültür ve bilgi seviyelerini ölçen soruları yanıtlıyor. Programın en dikkat çeken özelliklerinden biri, yanlış cevap verilse bile yarışmacının elenmemesi. Bu sayede yarışma, stres yerine eğlence ve heyecanı ön plana çıkarıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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