Haberler » Spor » Dortmund'un Augsburg'u 5-3 yendiği maçta Haaland, 3 gol attı - Spor

Dortmund'un Augsburg'u 5-3 yendiği maçta Haaland, 3 gol attı

Borussia Dortmund'un yeni transferi Erling Haaland, Augsburg maçında 56. dakikada oyuna dahil olduktan sonra hat-trick yaparak 3-1 geride olan takımına galibiyeti getirdi.

18.01.2020 19:46 | Son Güncelleme: 18.01.2020 20:47
Dortmund'un Augsburg'u 5-3 yendiği maçta Haaland, 3 gol attı

Bundesliga'da , 'u yeni transfer Erling Haaland'ın yaptığı hat-trick ile 5-3 mağlup etti. Augsburg müsabakanın 55. dakikasına kadar bulduğu 3 gol ve yediği 1 golle maçı önde götürürken, 56. dakikada oyuna sarı-siyahlıların yeni transferi Erling Haaland dahil oldu.

HAALAND AYAKTA ALKIŞLANDI

Haaland süre bulduğu 34 dakikada yaptığı 3 isabetli vuruşta 3 gol atarken, bir diğer genç isim Jadon Sancho'da 1 gol kaydetti. Yaptığı hat-trick ile maça damga vuran 19 yaşındaki futbolcu, Dortmundlu taraftarlar tarafından ayakta alkışlandı.

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler