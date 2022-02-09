GZT Giresunspor'da Sankhare ile ilgili açıklama

GZT Giresunspor'un Senegalli oyuncusu Younousse Sankhare'nin Fransız basınına yaptığı, "Sportif direktör evi ve arabamı iade etmemi istedi. Mümkün olan her türlü baskıyı yapıyorlar. Pazartesi günü başkan beni tehdit etti. Bana karşı düşmanlık var" açıklamalara yeşil beyazlı kulüpten yanıt geldi. Açıklamada, "Kulübümüzü suçlayıcı ve küçük düşürücü bu art niyetli tutum ve davranışları tamamıyla reddediyoruz" denildi.

Giresunspor'un sezon başında transfer ettiği Sankhare, iç sahadaki Antalyaspor maçından sonra teknik heyet tarafından kadroya alınmamasının ardından konu uzun süre belirsizliğini korudu. Sankhare'nin Fransız basınına önceki gün açıklamalarda bulunması ise tepki çekti. Fransız L'equipe'e konuşan 32 yaşındaki oyuncu, "Evimde elektrik yok. Arabada telefonumu şarj ediyorum. Güvenliğimden endişe ediyorum" diyerek şu açıklamayı yaptı: "Sportif direktör evi ve arabamı iade etmemi istedi. Mümkün olan her türlü baskıyı yapıyorlar. Pazartesi günü başkan beni tehdit etti. Bana karşı düşmanlık var. Antrenman zamanı özellikle sabahları güvenlik olmuyor bazen. Şüpheli insanlar görüyorum. Çok temimkinliyim. Korkuyorum açıkçası. Böyle bir şeyi yaşamadım. Güvenliğim için endişeliyim. Ne yapacağımı bilmiyorum. Kaldığım yerde elektrik ve internetimi kestiler."

Younousse Sankhare, bu sezon Giresunspor'da 9 maçta forma giydi. En son Antalyaspor karşısında oynayan Sankhare, 13 maçtır kadroya alınmıyor.