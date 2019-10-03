Beşiktaş'ta Güven Yalçın, oyuna devam edemedi!

03.10.2019 20:44

Beşiktaş'ta bir kötü haber de Güven'den geldi. Wolverhampton maçı öncesinde mide bulantısı ve kusma şikayeti nedeniyle Diaby kadroya alınmazken, maçta ilk 11'de sahaya çıkması beklenen N'Koudou da migren nedeniyle kadrodan çıkan bir başka isim oldu. Şanssızlıklar Beşiktaş'ın yakasını maç içinde de bırakmadı.

YERİNİ UMUT NAYİR'E BIRAKTI

Mücadelenin 12. dakikasında Saiss'in müdahalesi sonrasında belinden sakatlık yaşayan ve bir süre yerde kalan Güven Yalçın, oyuna devam etmek istemesine karşın 27. dakikaya sahada kalabildi ve sonrasında yerini Umut Nayir'e bıraktı. Kenara gelen Güven Yalçın'ın ilk müdahalesini sağlık ekibi saha kenarında yaptı.

Kaynak: İHA