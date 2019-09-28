Luiz Gustavo gösterdiği performansla göz doldurdu

Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Luiz Gustavo, Galatasaray derbisinde 7 kez top çalmayla sarı-kırmızılı futbolculara geçit vermedi.

28.09.2019 22:05

Süper Lig'de oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Luiz Gustavo etkili bir performans gösterdi. Brezilyalı futbolcu 90 dakika boyunca 7 kez rakipten top çalarken sarı-kırmızılı futbolculara geçit vermedi. Yıldız isim, 10 ikili mücadele kazandığı derbide, 2 atağı uzaklaştırıp 8 tane de sahipsiz top kazanarak Fenerbahçe'nin en iyi ismi oldu.

"GÜZEL BİR MAÇ OLDU"

Maç sonunda konuşan Gustavo, "Bugün 3 puanla ayrılabilirdik ama maalesef olmadı. Bugün güzel bir atmosferde güzel bir maç oldu. Önümüzdeki maçlarda kazanarak hedeflerimize ulaşmak istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: İHA
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YORUMLAR (1)

  • 1 M2 DE OYNUYOR:
    Yahu bu fb valla nerde ağır aksak topla gidemeyen adam varsa gider mutlaka alır siz de beğenirsiniz editor
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