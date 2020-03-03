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Gustavo'dan Ersun Yanal'ın gidişine çarpıcı yorum: Üzerimize düşen sorumluluğu itiraf etmeliyiz

Fenerbahçe'nin deneyimli oyuncusu Luiz Gustavo, "Bir teknik direktör kulüpten ayrıldığında aslında oyuncuların da suçları vardır. Bizim de üzerimize düşen sorumluluğu itiraf etmemiz gerekiyor" dedi.

03.03.2020 22:54 | Son Güncelleme: 03.03.2020 23:10
Gustavo'dan Ersun Yanal'ın gidişine çarpıcı yorum: Üzerimize düşen sorumluluğu itiraf etmeliyiz

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında sahasında ağırladığı 'yi 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın rövanşı 21 Nisan'da İstanbul'da oynanacak. Maç sonunda , 'ın gidişini yorumladı. Başarılı oyuncu, "Bir teknik direktör kulüpten ayrıldığında aslında oyuncuların da suçları vardır. Bu onun istediklerinin tam anlamıyla yerine getirilmediği anlamına geliyordur. Bizim de üzerimize düşen sorumluluğu itiraf etmemiz gerekiyor." dedi.

"BU TURU GEÇEBİLİRİZ"

Gustavo, "Buraya iyi bir sonuç almak için gelmiştik, maalesef olmadı. Ama hala bir şansımız olduğunu düşünüyorum. Kendi sahamızda galip gelerek bu turu geçebiliriz." ifadelerini kullandı.


Haber Videosu

: Brezilya'lı yıldız Luiz Gustavo çarpıcı yorum: Üzerimize düşen sorumluluğu itiraf etmeliyiz
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HABER YORUMLARI (1)

  • COŞKUN ÇAKIROĞLU:
    Fenevde parasının hakkını veren bir bu diğeri vedat ve altay gerisini at çöpe
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