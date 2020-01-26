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Gürsel Aksel Stadı'ndaki ilk golü Halil Akbunar kaydetti

Göztepe'nin yeni stadyumunda ilk gol, takımın 2. kaptanı Halil Akbunar'dan geldi. Halil, 25. dakikada Serdar'ın asistini gole çevirip, Gürsel Aksel Stadı'nda gol atan ilk oyuncu oldu.

26.01.2020 16:47 | Son Güncelleme: 26.01.2020 17:11
Gürsel Aksel Stadı'ndaki ilk golü Halil Akbunar kaydetti

Toto Süper Lig'in 19. haftasında oynanan Göztepe - mücadelesi, İzmir ekibinin yeni stadındaki ilk maç olma özelliği taşırken ilk golü atan isim de belli oldu.

25. DAKİKADA SAHNEYE ÇIKTI

Mücadelenin 25. dakikasında sahneye çıkan Halil Akbunar, çok şık bir gol kaydetti ve Göztepe'yi Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçirdi.

Bu gol, Göztepe'nin yeni evi Gürsel Aksel Stadı'nda atılan ilk gol olarak da tarihe geçti.

Göztepe'nin yeni evi Gürsel Aksel Stadı

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: Gürsel Aksel Stadı'ndaki ilk golü Halil Akbunar kaydetti
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