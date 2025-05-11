Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Gürkan Aksoy hakkında araştırmalar yapılıyor. Gürkan Aksoy kimdir? Gürkan Aksoy kaç yaşında, nereli? Gürkan Aksoy hayatı ve biyografisi!

GÜRKAN AKSOY KİMDİR?

Beşiktaş başkan adayı Gürkan Aksoy, 1971 doğumlu İstanbullu bir iş insanı ve finans uzmanıdır. Uzun yıllardır Beşiktaş taraftarı ve kulüp üyesidir. Finans, gayrimenkul, yenilenebilir enerji, teknoloji girişimleri ve lojistik sektörlerinde faaliyet göstermektedir. 2025'te başkanlık için adaylığını açıklamış ve 250 imzayı Divan Kurulu'na sunmuştur.