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Gürkan Aksoy kimdir? Gürkan Aksoy kaç yaşında, nereli? Gürkan Aksoy hayatı ve biyografisi!

Gürkan Aksoy kimdir? Gürkan Aksoy kaç yaşında, nereli? Gürkan Aksoy hayatı ve biyografisi!
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Spor gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Gürkan Aksoy izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Gürkan Aksoy kaç yaşında, nereli? Gürkan Aksoy hayatı ve biyografisi! Gürkan Aksoy kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Gürkan Aksoy hakkında araştırmalar yapılıyor. Gürkan Aksoy kimdir? Gürkan Aksoy kaç yaşında, nereli? Gürkan Aksoy hayatı ve biyografisi!

GÜRKAN AKSOY KİMDİR?

Beşiktaş başkan adayı Gürkan Aksoy, 1971 doğumlu İstanbullu bir iş insanı ve finans uzmanıdır. Uzun yıllardır Beşiktaş taraftarı ve kulüp üyesidir. Finans, gayrimenkul, yenilenebilir enerji, teknoloji girişimleri ve lojistik sektörlerinde faaliyet göstermektedir. 2025'te başkanlık için adaylığını açıklamış ve 250 imzayı Divan Kurulu'na sunmuştur.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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