Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük DeğişimGünlük DeğişimBIST ADANA12.33012.0312,49BIST ANKARA2.1062.0990,33BIST ANTALYA2.1692.1471,01BIST BALIKESİR1.8801.8780,08BIST BURSA3.3003.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük DeğişimGünlük Değişim
BIST ADANA12.33012.0312,49
BIST ANKARA2.1062.0990,33
BIST ANTALYA2.1692.1471,01
BIST BALIKESİR1.8801.8780,08
BIST BURSA3.3003.319-0,56
BIST DENIZLI1.9781.9571,07
BIST ISTANBUL1.5211.5110,69
BIST IZMIR3.4293.3980,91
BIST KAYSERI11.73111.5002,01
BIST KOCAELI3.7203.6681,41
BIST KONYA2.2502.262-0,51
BIST TEKIRDAĞ9.6339.670-0,38
BIST AYDIN1.2011.208-0,62
BIST MANISA1.3991.3910,58
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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