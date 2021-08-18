Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST KOBİ SANAYİ4.3010,59BIST SINAİ2.590-0,39BIST GIDA, İÇECEK1.9460,63BIST TEKSTIL, DERİ1.0031,31BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim (%)
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.301
|0,59
|BIST SINAİ
|2.590
|-0,39
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.946
|0,63
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.003
|1,31
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.545
|0,07
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.996
|0,20
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.719
|-0,44
|BIST METAL ANA
|5.475
|-1,01
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.707
|-1,15
|BIST MADENCİLİK
|1.492
|0,53
|BIST HİZMETLER
|1.164
|0,42
|BIST ELEKTRİK
|86
|0,61
|BIST ULAŞTIRMA
|1.652
|-0,88
|BIST TURİZM
|292
|-0,45
|BIST TİCARET
|3.364
|0,59
|BIST İLETİŞİM
|394
|0,58
|BIST SPOR
|1.108
|-1,40
|BIST İNŞAAT
|1.837
|2,54
|BIST MALİ
|1.412
|-0,03
|BIST BANKA
|1.318
|0,26
|BIST SİGORTA
|5.257
|-0,36
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|960
|-0,08
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.241
|-0,33
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|604
|0,34
|BIST ARACI KURUMLAR
|4.983
|-0,50
|BIST TEKNOLOJİ
|1.892
|-0,21
|BIST BİLİŞİM
|906
|0,13
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.056
|0,18
|BIST LİKİT BANKA
|1.151
|0,32
|BIST BANKA DIŞI LİKİT10
|1.711
|-0,60
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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