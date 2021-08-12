Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son DeğeriGünlük DeğişimGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.2644.2630,01BIST SINAİ2.5552.5281,06BIST GIDA, İÇECEK1.9071.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.264
|4.263
|0,01
|BIST SINAİ
|2.555
|2.528
|1,06
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.907
|1.914
|-0,41
|BIST TEKSTIL, DERİ
|982
|983
|-0,12
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.526
|1.512
|0,92
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.932
|1.908
|1,25
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.684
|1.681
|0,18
|BIST METAL ANA
|5.504
|5.400
|1,93
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.685
|3.650
|0,96
|BIST MADENCİLİK
|1.431
|1.422
|0,63
|BIST HİZMETLER
|1.141
|1.131
|0,89
|BIST ELEKTRİK
|84
|84
|0,26
|BIST ULAŞTIRMA
|1.662
|1.637
|1,56
|BIST TURİZM
|291
|289
|0,82
|BIST TİCARET
|3.306
|3.261
|1,38
|BIST İLETİŞİM
|380
|376
|1,06
|BIST SPOR
|1.118
|1.130
|-1,02
|BIST İNŞAAT
|1.758
|1.763
|-0,30
|BIST MALİ
|1.359
|1.346
|0,97
|BIST BANKA
|1.261
|1.245
|1,25
|BIST SİGORTA
|5.249
|5.245
|0,08
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|945
|927
|1,97
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.196
|1.184
|0,98
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|580
|578
|0,31
|BIST ARACI KURUMLAR
|4.921
|4.897
|0,50
|BIST TEKNOLOJİ
|1.863
|1.852
|0,56
|BIST BİLİŞİM
|877
|873
|0,46
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.037
|1.032
|0,48
|BIST LİKİT BANKA
|1.099
|1.085
|1,29
|BIST BANKA DIŞI LİKİT10
|1.697
|1.671
|1,56
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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