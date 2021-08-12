Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Erbosan147,70140,005,50Borusan...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Erbosan
|147,70
|140,00
|5,50
|Borusan Yatırım Pazarlama
|374,60
|359,50
|4,20
|Migros Ticaret
|36,72
|35,24
|4,20
|Logo Yazılım
|37,68
|36,40
|3,52
|Pegasus
|71,20
|69,15
|2,96
|SASA Polyester
|28,58
|27,78
|2,88
|Otokar
|343,80
|334,40
|2,81
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,48
|2,42
|2,48
|Petkim
|5,91
|5,77
|2,43
|TAV Havalimanları
|22,84
|22,30
|2,42
|Ford Otosan
|175,60
|171,60
|2,33
|Ereğli Demir Çelik
|19,50
|19,07
|2,25
|Koç Holding
|22,02
|21,54
|2,23
|Aksa
|16,59
|16,30
|1,78
|İhlas Holding
|0,59
|0,58
|1,72
|Bim Mağazalar
|69,15
|68,00
|1,69
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1,29
|1,27
|1,57
|Garanti Bankası
|9,09
|8,95
|1,56
|Kardemir (D)
|8,00
|7,88
|1,52
|Doğan Holding
|2,69
|2,65
|1,51
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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