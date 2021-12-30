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Güne yükselişle başlayan dolar 13.40 seviyesini gördü

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Ekonomi

Kur korumalı TL mevduat sistemine geçildikten sonra düşüşe geçen ve 10 lira seviyelerine kadar gerileyen dolar yeniden yükselişe geçerek 13.40'ı gördü. Dolar, saat 10.30 itibarıyla 12.94 seviyelerinden işlem görüyor.

Son aylarda döviz kurundaki artışla birlikte Dolar, 18 lira seviyelerini görerek rekor kırmıştı. Bu durum geçtiğimiz hafta Kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalarla tam tersine dönmüştü.

YENİ SİSTEM AÇIKLANDI, DOLAR SERT DÜŞTÜ

Erdoğan, ekonomide "kur korumalı TL vadeli mevduat" sisteminin devreye alınacağını duyurdu. Yeni sistemin detayları kamuoyuyla paylaşıldı. Dolar ise sert bir düşüşle 10 lira seviyelerini gördü. Kur bu gelişmeler sonrasında da 11-12 TL arasında seyretti.

KURDAKİ SON DURUM

Güne yükselişle başlayan dolar bugün ise 13.40 lira seviyelerini gördü. Dolar saat 10.30 itibarıyla 12.94 seviyelerinden işlem görüyor.Aynı dakikalarda euro 14,71, sterlin ise 17,64 seviyelerinde seyrediyor.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri
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Yorumlar (11)
Salim Serdar:Yazık çok yazık hazinedeki dolar rezervini yok pahasına kuru aşağıya çekmek için düşük kurlardan satıyorlar peki bu düşük kurlu doları kimler alıyor büyük şirketler gariban milletime ne kalıyor yüksek enflasyon ekonominin E'sinden anlamayan insanlar parti sempatizanları da yok dolar 8 lira 9 lira olacak diyor.Eğer dün $ yükselişine ve bugün $ yükselişine düşük kurdan müdahale etmeselerdi $ 14.5 TL idi.Kaynayan suya ne kadar buz atarsanız atın erir ya o buzda biterse ne olacak? Cevap Yaz 0 1 Yayından Kaldır
Hüseyin Civelek:Yastik altindaki dövizleri,altınları hükümete biran önce ulaştırmak zamanı.Yoksa yırtık çorap yama tutmaz. Cevap Yaz 39 11 Yayından Kaldır
Murat Şengezer:Aman koltugum gitmesin Cevap Yaz 10 48 Yayından Kaldır
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