Taraftarları Taşıyan Minibüsle TIR Çarpıştı: 10 Yaralı
Kocaeli'de, İstanbul'da oynanan Kasımpaşa-Bursaspor maçından dönen Bursasporlu taraftarları taşıyan minibüs ile TIR'ın çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, İstanbul'da oynanan Kasımpaşa-Bursaspor maçından dönen taraftarları taşıyan minibüs ile TIR çarpıştı. Çarpışması sonucu yaralanan 10 taraftar hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'nda, İhsan Ö. idaresindeki TIR, Osmangazi Köprüsü yol ayrımında Yaşar Ahmet Yavuz yönetimindeki Bursaspor taraftarlarını taşıyan minibüs ile çarpıştı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.Kazada minibüsteki 10 kişi yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
UZUN ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU
Trafiğin tek şeritten kontrollü olarak sağlandığı otoyolun Ankara yönünde uzun araç kuyruğu oluştu. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından, trafik akışı normale döndü.