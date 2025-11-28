Haberler

Zonguldak'ta Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı

Zonguldak'ta yasa dışı bahisten elde edilen geliri toplayıp para dağıtımını yapan 3 şüpheli düzenlenen operasyonda yakalandı. Şüphelilerin, yasadışı bahisle ilgili para işlerini ve kripto varlıklarını yönettikleri belirtildi.

ZONGULDAK'ta yasa dışı bahisten elde edilen geliri toplayıp para dağıtımını yapan 3 şüpheli, yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü, yasa dışı bahis suçuna yönelik operasyon düzenledi. Tanıdıkları aracılığıyla bazı kişilerin hesaplarını yasa dışı bahiste kullandıkları öne sürülen D.Ö. (24), A.B. (30) ve R.G.'nin (30) kente geldikleri tespit edildi. Harekete geçen ekipler, bir banka önünde 3 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin, yasa dışı bahisten toplanan geliri teslim almak ve paranın dağıtımını yapmak üzere Adana'dan Zonguldak'a geldikleri öne sürüldü. Şüphelilerin aracında yapılan aramada; onlarca cep telefonu ve GSM hattı ele geçirildi. Telefonlarda ise bahis sitelerinin yönetildiği finans programları tespit edildi. Ayrıca 3 şüphelinin yasa dışı bahis ile ilgili para işlerini ve kripto varlıklarını yönettiği bildirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 kişi, Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
