Zonguldak'ta Kaçak Kömür Üretimi Yapılan Ocaklar İmha Edildi

Zonguldak'ta Kaçak Kömür Üretimi Yapılan Ocaklar İmha Edildi
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Zonguldak'ta gerçekleştirilen denetimlerde kaçak kömür üretimi yapan 2 maden ocağı, patlayıcı kullanılarak imha edildi. Olayda 3 el yapımı dinamit ve 1 yarı el yapımı dinamit ele geçirildi.

ZONGULDAK'ta kaçak kömür üretimi yapıldığı belirlenen 2 ocak, patlayıcı kullanılarak imha edildi.

Kentte polis ve jandarma ekipleri tarafından kaçak maden ocaklarına yönelik denetim yapıldı. Yapılan 9 denetimde, 2 maden ocağında kaçak kömür üretimi yapıldığı tespit edildi. Denetimlerde 3 el yapımı dinamit ve 1 yarı el yapımı dinamit ele geçirildi. Kaçak maden ocakları, Türkiye Taşkömürü Kurumu ekipleri tarafından patlayıcı kullanılarak imha edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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