Yozgat'ta 6 köyde toprak işlemesiz nohut deneme ekimi yapıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yozgat'ta 6 köyde toprak işlemesiz nohut deneme ekimi yapıldı

AA - Ömer Ertuğrul - Güncel
 - Güncelleme:
Yozgat'ta 6 köyde toprak işlemesiz nohut deneme ekimi yapıldı

Yozgat Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya, 6 köyde toprak işlemesiz nohut deneme ekimi yapıldığını bildirdi.

Yozgat Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya, 6 köyde toprak işlemesiz nohut deneme ekimi yapıldığını bildirdi.

Özkaya, yazılı açıklamasında, toprak işlemesi yapılmadan doğrudan ekim mibzerleri kullanılarak anıza nohut ekildiğini belirtti.

Ekim sırasında teknik personelin çiftçiye toprak işlemesiz tarım, doğrudan ekim tekniği ve faydaları hakkında bilgi verdiğini aktaran Özkaya, şunları kaydetti:

"Daha az masraf ve işçilikle doğayı ve toprağı koruyan 'korumalı tarım' dahilinde toprak işlemesiz tarım sistemini ilimizde yaygınlaştırmak için demonstrasyon ve eğitim çalışmaları yürütülmektedir. Toprak işlemesiz tarım, Yozgat gibi karasal iklim gösteren illerimizde özellikle kuru alanlarda uygulanabilecek bir sistemdir. Önceki yıllarda yaptığımız uygulamalarda bu sistemde herhangi bir verim kaybı olmadığını hatta bazı alanlarda verim artışı gözlemledik."

Özkaya, toprak işlemesiz tarımda dekar başına ortalama 5 litre yakıt tasarrufu sağlandığına, toprak işleme aletlerine yapılan masraf, işgücü ve amortisman maliyetlerinin de en aza indirildiğine değinerek, bütün bunlar dikkate alındığında bu sistemde çiftçinin dekardan tasarrufunun 100-150 lira olduğunu belirtti.

AA / Ömer Ertuğrul - Güncel

Ekonomi, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title