Haberler

Aydın merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 7 kişi tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın merkezli yürütülen yasa dışı bahis operasyonunda 9 şüpheliden 7'si tutuklandı. Şüphelilerin kripto varlıklar aracılığıyla suç gelirlerini akladıkları belirlendi.

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahis sitelerine kullanıcı yönlendirilmesi ve suç gelirlerinin kripto varlıklar üzerinden aklanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 17 Nisan'da Aydın merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Samsun, Hatay ve Erzincan'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi.

Şüphelilerin, paravan internet siteleri üzerinden "pop-up" ve "popcent" olarak bilinen reklam yöntemleriyle kullanıcıları yasa dışı bahis sitelerine yönlendirdikleri tespit edildi.

Zanlıların, bahis sitelerinin davet, pazarlama ve finans birimlerini yönettikleri, suçtan elde edilen gelirleri kripto varlık cüzdanları aracılığıyla akladıkları ve toplam işlem hacminin 226 milyon 45 bin 60 lira olduğu belirlendi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "suç gelirlerinin aklanması" ve "7258 sayılı kanuna muhalefet" suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 7'si tutuklandı, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Çelik
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

