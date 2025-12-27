Haberler

Erciş'te Kar Yağışı Etkili Oldu

Güncelleme:
Erciş'te gece boyu süren kar yağışı, ilçe merkezinde yer yer 20 santimetre kalınlığa ulaştı. Karla kaplanan sokaklarda temizlik çalışmaları başlatıldı, vatandaşlar sevinçle kar yağışını karşıladı.

VAN'ın Erciş ilçesinde kar yağışı etkili oldu. İlçe merkezinde kar kalınlığı yer yer 20 santimetreye ulaştı.

Erciş'te gece boyu kar yağışı etkili oldu, ilçe beyaza büründü. Kar kalınlığı yer yer 20 santimetreyi bulurken, ekipler yollarda kar temizleme çalışması yaptı. Vatandaşlar da araçlarını ve iş yerlerinin önünü temizledi. Kar yağışı ilçede sevinçle karşılanırken, ilçede esnaflık yapan Çınar Ege, "Uzun süredir kar yağmıyordu ve küresel kuraklık bizi oldukça endişelendiriyordu. Bugün kar yağışı olunca biz de mutlu olduk" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

