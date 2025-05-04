Vali Uğur Turan Esnafları Ziyaret Etti

Vali Uğur Turan Esnafları Ziyaret Etti
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Kırklareli Valisi Uğur Turan, Fevzi Çakmak Bulvarı'ndaki esnafları ziyaret ederek bol kazançlar diledi ve onların isteklerini dinledi.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, esnafları ziyaret etti.

Vali Turan, Fevzi Çakmak Bulvarı'nda faaliyet gösteren esnaflara bol kazançlar dileğinde bulundu.

Esnafların çalışmaları hakkında bilgi alan Turan, istekleri de dinledi.

Turan, kent ekonomisine ve istihdamına yönelik katkıda bulunan esnaflara teşekkür etti.

Ziyarette Ticaret İl Müdürü Mustafa Uzan da yer aldı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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