BALIKESİR - Uluslararası Anadolu Zeytinyağı Yarışması ödülleri sahiplerini buldu

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde düzenlenen Uluslararası Anadolu Zeytinyağı Yarışması'nda (Anatolian I00C) dereceye giren markalara ödülleri verildi.

Bu yıl ikinci kez düzenlenen yarışma için seçici kurul, İtalya, Yunanistan, İsrail, Tunus, Portekiz, Hırvatistan, Arjantin, Suudi Arabistan, Almanya, Slovenya ve İspanya'dan 322 adet zeytinyağı numunesini değerlendirdi.

Gömeç'te bir otelde düzenlenen ve Ayvalık Belediyesi'nin Zeytin Çekirdekleri Korosu'nun verdiği konserle başlayan ödül törenine, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, daire amirleri, Edremit Körfezi ilçelerinin kaymakam ve belediye başkanları ile zeytin sektörünün temsilcileri katıldı.

Törende konuşan Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, uluslararası düzeyde yapılan yarışmanın kent adına önemli olduğunu söyledi.

Zeytinyağını sadece tarımsal bir ürün olarak görmediklerini belirten Şıldak, "Bu yarışma, aynı zamanda turizmi tamamlayan, ilin gastronomi alanında değeri olarak da çok kıymetli bir ürünün uluslararası düzeyde bilinirliğini arttırma faaliyetidir. Burada bulunan herkes aslında, zeytine ve zeytinyağına gönül vermiş insanlardır. Gelecek yıl bu organizasyonu ulusal ve uluslararası medyada daha fazla yer bulacak bir seviyeye taşımamız lazım diye düşünüyorum. Emeği geçenleri tebrik ediyorum" diye konuştu.

Yarışmanın koordinatörü Birsen Can Pehlivan ise yarışmanın benzerlerinin Amerika ve zeytinyağı üreten Avrupa ülkelerinde de yapıldığını kaydetti.

Numunelerin Uluslararası Zeytinyağı Konseyi kuralları çerçevesinde sınıflandırılarak değerlendirildiğini aktaran Pehlivan, "Numuneler, jürinin tarafsız değerlendirmesi için yarışmanın teknik koordinatörü tarafından markaları görülmeden tamamen izole bir ortamda hazırlandı. Monovarietal, blend, organik ve çeşnili kategorilerinde düzenlenen yarışmaya katılan sızma zeytinyağının değerlendirileceği formlar IOOC yönergelerine uygun formlardı ve katılan sızma zeytinyağı 0-100 arasında puanlandı. Yurt dışından büyük ilgi gören Anatolian IOOC aynı zamanda yerelde de büyük ilgiyle karşılaşıyor." dedi.

Dünyadaki birçok zeytinyağı kalite yarışmasının kurucusu İtalyan gazeteci Antonio Giuseppe Lauro da yaptığı konuşmada, yarışmanın dünyada çok önemli bir organizasyonlardan biri olduğunu savunarak, "Bu organizasyona Türkiye ve tüm dünyadan zeytinyağı numuneleri geldi. Jüri üyeleri birbirinden farklı numuneleri tattı. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim, Türk zeytinyağları dünyadaki diğer ülkeler kadar kalitelidir. Bugün de burada dereceye giren Türk firmaları bunu kanıtlıyor" ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından dereceye giren zeytinyağı firmalarına ödülleri törene katılan protokol üyeleri tarafından takdim edildi.