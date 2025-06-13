Tianjin Uluslararası Gemicilik Sektörü Fuarı Başladı

TİANJİN, 13 Haziran (Xinhua) -- 3. Tianjin Uluslararası Gemicilik Sektörü Fuarı perşembe günü Çin'in kuzeyindeki Tianjin Belediyesi'nde başladı. Fuarda toplam yatırım tutarı 40 milyar yuan (yaklaşık 5,6 milyar ABD doları) olan 70 önemli proje imzalandı.

Söz konusu projeler gemicilik ekipmanlarının üretimi, liman ve taşımacılık lojistiği, ticaret, yeşil yakıtlar ve nakliye finansmanı gibi kritik sektörleri kapsıyor.

Tianjin Yatırım Teşvik Bürosu'ndan bir yetkili, söz konusu projelerin, kuzeydeki uluslararası gemicilik merkezi olarak kentin rolünü önemli ölçüde güçlendireceğini ve liman, sanayi ve kentsel gelişimin entegrasyonunu hızlandıracağını belirtti.

50.000 metrekarelik bir alanda düzenlenen ve 9 adet temalı sergi alanının bulunduğu etkinliğe 440'tan fazla işletmenin yanı sıra önde gelen liman temsilcileri ve sektör dernekleri katıldı.