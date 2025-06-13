Tianjin Uluslararası Gemicilik Sektörü Fuarı Başladı

Tianjin Uluslararası Gemicilik Sektörü Fuarı Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tianjin'de düzenlenen 3. Uluslararası Gemicilik Sektörü Fuarı'nda 70 önemli proje imzalandı. Toplam yatırım tutarı 40 milyar yuan olan projeler, gemicilik ekipmanları ve lojistik gibi alanları kapsıyor.

TİANJİN, 13 Haziran (Xinhua) -- 3. Tianjin Uluslararası Gemicilik Sektörü Fuarı perşembe günü Çin'in kuzeyindeki Tianjin Belediyesi'nde başladı. Fuarda toplam yatırım tutarı 40 milyar yuan (yaklaşık 5,6 milyar ABD doları) olan 70 önemli proje imzalandı.

Söz konusu projeler gemicilik ekipmanlarının üretimi, liman ve taşımacılık lojistiği, ticaret, yeşil yakıtlar ve nakliye finansmanı gibi kritik sektörleri kapsıyor.

Tianjin Yatırım Teşvik Bürosu'ndan bir yetkili, söz konusu projelerin, kuzeydeki uluslararası gemicilik merkezi olarak kentin rolünü önemli ölçüde güçlendireceğini ve liman, sanayi ve kentsel gelişimin entegrasyonunu hızlandıracağını belirtti.

50.000 metrekarelik bir alanda düzenlenen ve 9 adet temalı sergi alanının bulunduğu etkinliğe 440'tan fazla işletmenin yanı sıra önde gelen liman temsilcileri ve sektör dernekleri katıldı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
İsrail İran'a saldırdı, Tahran'dan misilleme geldi

Orta Doğu yangın yeri! İsrail'in 300 saldırısına İran'dan misilleme
Ortadoğu'da savaş çanları! İsrail ve İran arasındaki çatışmada 3 ülke tarafını açıkça belli etti

İsrail mi İran mı? Tarafını net bir şekilde belli eden 3 ülke var
İsrail, saldırıdan önce Tahran'ın yakınlarına drone üssü kurmuş

İran'ın kalbine nasıl operasyon yapıldı? Detaylar hayrete düşürdü
İsrailliler misilleme korkusuyla marketleri boşalttı

Halk misilleme korkusuyla soluğu marketlerde aldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sivas'ta 4 büyüklüğünde deprem

Sivas fena sallandı
Cinsel içerikli paylaşım yapan gençleri sopayla acımasızca dövdü

Cinsel içerikli paylaşım yapan gençlere sopayla işkence
Rezervasyonu olmasına rağmen mekana alınmadı! Genç kadından 'başörtüsü' iddiası

Rezervasyonuna rağmen içeri giremedi! Genç kadından başörtüsü iddiası
Netanyahu İran'a yönelik saldırıdan önce Ağlama Duvarı'na not bıraktı

Netanyahu saldırının işaretini bıraktığı notla vermiş
İsrail İran'a saldırdı, havada büyük kaos yaşandı

Havada büyük kaos! Rotalar değişti, uçaklar İstanbul'a acil iniş yaptı
Emre Mor'dan sürpriz transfer

Emre Mor'dan sürpriz transfer
Akaryakıta bir zam daha geliyor

Araç sahipleri dikkat! Bir zam daha geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.