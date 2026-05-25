Tepebaşı Aşevi Vurgununda Tutuklanan Müdürlerin İfadeleri Sızdı: 'İmzaladım Geçtim' ve 'Kripto Para' Savunması

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'ndeki aşevi vurgunu soruşturmasında tutuklanan başkan yardımcısı S.Y. ve özel kalem müdürü Ö.E.'nin ifadeleri ortaya çıktı. S.Y. sorumluluğu alt çalışanlara atarken, Ö.E. banka hareketlerini kripto para madenciliği ile açıklamaya çalıştı. MASAK raporları ise usulsüz ödemelerin nakit olarak şüphelilere aktarıldığını gösterdi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen Tepebaşı Belediyesi'ndeki 'Aşevi Vurgunu' soruşturmasında tutuklanan Belediye Başkan Yardımcısı S.Y. ve Özel Kalem Müdürü Ö.E.'nin emniyet ve savcılık ifadelerine ulaşıldı. S.Y., ihale süreçlerinde sorumluluğu alt kadrodaki personele yükleyerek 'Evraklar önüme gelirdi, ben imzalardım' dedi. Aşevi yemeklerinin usulsüz faturalandırılması iddiasını kısmen kabul eden S.Y., oğlunun kafesinden gelen paralarla banka hareketlerini açıklamaya çalıştı. Özel Kalem Müdürü Ö.E. ise banka hesaplarındaki milyonlarca liralık hareketleri evinde kurduğu kripto para madenciliği sistemiyle fonladığını iddia ederek 'Aylık 8 bin dolara kadar gelir elde ediyordum' savunması yaptı. Ancak MASAK ve Vergi Tekniği raporları, belediyeden organizasyon şirketine yapılan ödemelerin dakikalar içinde nakit çekilerek şüphelilerin hesaplarına yatırıldığını ortaya koydu. Soruşturma kapsamında dijital materyaller ve kripto cüzdanlar inceleniyor.

