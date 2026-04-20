Tele 1, 28 milyon TL'den satışa çıkarıldı
TMSF, kayyum atandığı Tele 1'i 28 milyon TL'den satışa çıkardı. İhale, açık teklif usulüyle yapılacak.
TMSF, kayyum olarak atandığı Tele 1 televizyonunu 28 milyon TL muhammen bedelle satışa çıkardığını duyurdu. İhale süreci; kanalın markasını, yayın lisanslarını ve tüm teknik ekipmanlarını kapsayan bir "ticari ve iktisadi bütünlük" satışı olarak gerçekleştirilecek.
16 HAZİRAN'A KADAR TEKLİFLER YAPILACAK
Satış için teklifler 16 Haziran 2026 tarihine kadar kabul edilecek. Kapalı zarf usulüyle başlayacak olan süreç, teklif sahipleri arasında yapılacak açık artırma ile son bulacak. Geçtiğimiz Ekim ayında yönetimi TMSF’ye devredilen kanalın yeni sahibinin Haziran ayı sonunda netleşmesi bekleniyor.