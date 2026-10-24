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Tekirdağ Valisi Soytürk, dereceli atletizm ve badminton sporcularını kabul etti

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Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, atletizm ve badminton branşlarında ulusal ve uluslararası müsabakalarda derece elde eden sporcuları makamında kabul etti. Soytürk, sporcuları ve onları yetiştiren antrenör, hoca ve ailelerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, atletizm ve badminton branşlarında ulusal ve uluslararası müsabakalarda derece elde eden sporcuları makamında kabul etti.

Sporcularla bir süre sohbet eden Soytürk, elde ettikleri başarılardan dolayı kendilerini tebrik etti.

Sporcuların ülkeyi ve Tekirdağ'ı en iyi şekilde temsil ederek gururlandırdığını belirten Soytürk, "Sizleri ve sizleri yetiştiren antrenörlerinizi, hocalarınızı ve ailenizi tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Ziyarette sporculara Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün, atletizm antrenörü Metin Emin ve badminton antrenörü Hüseyin Mert eşlik etti.

Kaynak: AA
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