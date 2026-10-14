TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 2027 bütçe görüşme takvimi hazır

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Haber: Emine DALFİDAN

(TBMM) - TBMM'ye 16 Ekim Cuma günü sunulması beklenen 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'nin Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşme takvimi belirlendi. Hazırlanan taslağa göre, 21 Ekim Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz sunuş yapacak ve ardından komisyonda 27 Ekim-27 Kasım tarihleri arasında görüşmeler tamamlanacak.

TBMM'de 2027 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2025 Yılı Kesin Hesap Kanunu Teklifi maratonu başlıyor.

Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 16 Ekim Cuma günü TBMM Başkanlığına sunulması bekleniyor. Teklif, TBMM Başkanlığı tarafından Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilecek.

Teklifin Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmeleri 21 Ekim Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yapacağı sunumla başlayacak. Bu sunumun ardından komisyon üyelerinin hazırlıkları için çalışmalara bir hafta ara verilecek.

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 27 Ekim Salı günü bütçenin geneli üzerinde görüşmeler yapılacak. Bakanlıklar ile kamu kurumlarının bütçe görüşmelerinin 27 Kasım Cuma günü tamamlanması planlanıyor.

Hazırlanan taslağa göre, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlıkların ve kamu kurumlarının görüşme takvimi şöyle planlandı:

28 Ekim Çarşamba: TBMM

2 Kasım Pazartesi: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

3 Kasım Salı: Ticaret Bakanlığı

4 Kasım Çarşamba: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

5 Kasım Perşembe: Hazine ve Maliye Bakanlığı

6 Kasım Cuma: Kültür ve Turizm Bakanlığı

9 Kasım Pazartesi: Adalet Bakanlığı

10 Kasım Salı: Gençlik ve Spor Bakanlığı

11 Kasım Çarşamba: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

12 Kasım Perşembe: Milli Eğitim Bakanlığı

16 Kasım Pazartesi: Sağlık Bakanlığı

17 Kasım Salı: İçişleri Bakanlığı

18 Kasım Çarşamba: Milli Savunma Bakanlığı

19 Kasım Perşembe: Dışişleri Bakanlığı

23 Kasım Pazartesi: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

24 Kasım Salı: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

25 Kasım Çarşamba: Tarım ve Orman Bakanlığı

26 Kasım Perşembe: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

27 Kasım Cuma: Cumhurbaşkanlığı ile Bütçe Kesin Hesap Kanunu Teklifi maddeleri.

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşmelerin tamamlanmasının ardından teklif Genel Kurul'a gelecek ve ara verilmeksizin görüşmeler tamamlanacak.

Kaynak: ANKA