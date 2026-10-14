Haberler

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 2027 bütçe görüşme takvimi hazır

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 2027 bütçe görüşme takvimi hazır
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TBMM'ye 16 Ekim Cuma günü sunulması beklenen 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'nin Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşme takvimi belirlendi. Hazırlanan taslağa göre, 21 Ekim Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz sunuş yapacak ve ardından komisyonda 27 Ekim-27 Kasım tarihleri arasında görüşmeler tamamlanacak.

Haber: Emine DALFİDAN

(TBMM) - TBMM'ye 16 Ekim Cuma günü sunulması beklenen 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'nin Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşme takvimi belirlendi. Hazırlanan taslağa göre, 21 Ekim Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz sunuş yapacak ve ardından komisyonda 27 Ekim-27 Kasım tarihleri arasında görüşmeler tamamlanacak.

TBMM'de 2027 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2025 Yılı Kesin Hesap Kanunu Teklifi maratonu başlıyor.

Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 16 Ekim Cuma günü TBMM Başkanlığına sunulması bekleniyor. Teklif, TBMM Başkanlığı tarafından Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilecek.

Teklifin Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmeleri 21 Ekim Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yapacağı sunumla başlayacak. Bu sunumun ardından komisyon üyelerinin hazırlıkları için çalışmalara bir hafta ara verilecek.

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 27 Ekim Salı günü bütçenin geneli üzerinde görüşmeler yapılacak. Bakanlıklar ile kamu kurumlarının bütçe görüşmelerinin 27 Kasım Cuma günü tamamlanması planlanıyor.

Hazırlanan taslağa göre, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlıkların ve kamu kurumlarının görüşme takvimi şöyle planlandı:

28 Ekim Çarşamba: TBMM

2 Kasım Pazartesi: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

3 Kasım Salı: Ticaret Bakanlığı

4 Kasım Çarşamba: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

5 Kasım Perşembe: Hazine ve Maliye Bakanlığı

6 Kasım Cuma: Kültür ve Turizm Bakanlığı

9 Kasım Pazartesi: Adalet Bakanlığı

10 Kasım Salı: Gençlik ve Spor Bakanlığı

11 Kasım Çarşamba: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

12 Kasım Perşembe: Milli Eğitim Bakanlığı

16 Kasım Pazartesi: Sağlık Bakanlığı

17 Kasım Salı: İçişleri Bakanlığı

18 Kasım Çarşamba: Milli Savunma Bakanlığı

19 Kasım Perşembe: Dışişleri Bakanlığı

23 Kasım Pazartesi: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

24 Kasım Salı: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

25 Kasım Çarşamba: Tarım ve Orman Bakanlığı

26 Kasım Perşembe: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

27 Kasım Cuma: Cumhurbaşkanlığı ile Bütçe Kesin Hesap Kanunu Teklifi maddeleri.

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşmelerin tamamlanmasının ardından teklif Genel Kurul'a gelecek ve ara verilmeksizin görüşmeler tamamlanacak.

Kaynak: ANKA
Bu haber 20 sitede yayınlandı.
Husiler, Suudi Arabistan’ın kalbini vurdu! Art arda patlamalar

Suudi Arabistan'ın kalbinde patlama sesleri

TİP’in Genel Merkez ve İstanbul İl Başkanlığı'nın X hesaplarına erişim engeli geldi

TİP’in yüz binlerce takipçisi olan hesaplarına erişim engeli geldi
Akaryakıt istasyonuna silahlı saldırı kamerada! Soğukkanlılığı buz kestirdi

Yazıhaneye girdi, ateş etti, çıktı gitti! Soğukkanlılığı buz kestirdi
Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu

Pençe-Kilit bölgesinden acı haber! Şehidimiz var
Beşiktaş'ta maç öncesi Vlahovic şoku! Serum bağlandı

Eyvahlar olsun! Vlahovic'e serum bağlandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sonbahar bitti, kış başladı! Kar 20 santimetreye ulaştı

Sonbahar bitti, kış başladı! Kar 20 santimetreye ulaştı
Halk TV'ye kayyum sonrası gündem olan görüntü! CHP'den açıklama var

Halk TV'ye kayyum sonrası gündem olan görüntü! Yalnızca 4 gün önceydi
İsrail'de gizemli cisim alarmı! Ordu teyakkuza geçti

Gökyüzündeki cisim orduyu teyakkuza geçirdi
Ekmeğini yediği şehri kötülemişti! Eski başkan rezilliğini anlattı: Sen kimsin çapsız?

Ekmeğini yediği şehri kötülemişti! Eski başkan rezilliğini anlattı

Batman Petrolspor 6 gollü maçta kazandı

1. Lig'de 6 gollü muhteşem maç
Üzüm bağını sökenlere 212 bin TL! Çiftçiler Türkiye’nin gözbebeğine yöneldi

Üzüm bağını sökenlere 212 bin TL! Türkiye’nin gözbebeğine yöneldiler
ABD Hazine Bakanlığı, Bank of America'ya 1,21 milyar doları aşan ceza kesti

Bankacılık sektöründe deprem! Gözünün yaşına bakmadılar