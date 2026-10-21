TAV Havalimanları 2026'nın ilk 9 ayında 89 milyon yolcu ağırladı

TAV Havalimanları, 2026 yılının ilk 9 ayında işlettiği havalimanlarında toplam 89 milyon yolcuya hizmet verdiğini açıkladı.

TAV Havalimanları 2026 yılının ilk 9 aylık trafik sonuçlarını açıkladı. Şirket 2026'nın ilk 9 ayında toplam yolcu sayısını önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3 arttırdı. Aynı dönemde şirketin konsolide cirosu 1 milyar 461 milyon avro oldu. Söz konunu dönemde işletilen havalimanlarında 89 milyon yolcuya hizmet veren şirket, dış hatlarda 59 milyon, iç hatlarda ise 30 milyon yolcuyu ağırladı.

KUZEY MAKEDONYA VE ALMATI HAVALİMANLARINDA YOLCU TRAFİĞİNDE BÜYÜME

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan, "2026'nın ilk dokuz ayında küresel ekonomik ve jeopolitik belirsizliklerin devam ederken Orta Doğu'daki jeopolitik gerilim ve yüksek seyreden jet yakıtı fiyatları havacılık sektörü üzerinde baskı oluşturmayı sürdürdü. Buna karşın çeşitlendirilmiş portföyümüz, operasyonel esnekliğimiz ve disiplinli yönetim anlayışımız sayesinde yolcu trafiğinin üzerinde ciro ve FAVÖK büyümesi elde etmeyi başardık. Ocak-Eylül döneminde 89,4 milyon yolcuya hizmet verdik ve geçen yılın aynı dönemine göre yolcu sayımızı yüzde 3 artırdık. Türkiye'de Ankara ve İzmir, yurtdışında da Kuzey Makedonya ve Almatı havalimanlarımız yolcu trafiğindeki büyümeye katkı sağladı" dedi.

'NET KARIMIZ 2 KATINDAN FAZLA ARTTI'

Finansal performans bakımından güçlü seyirlerini koruduklarını ifade eden Kaptan, "Yılın ilk 9 ayında ciromuz geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artışla 1,4 milyar avroya, FAVÖK ise yüzde 7 artışla 502 milyon avroya ulaştı. Üçüncü çeyrekte de büyüme ivmemizi sürdürerek yıllık bazda ciromuzu yüzde 5, FAVÖK'ümüzü ise yüzde 11 artırdık. Kur ve vergi koşullarının da olumlu katkısıyla ilk dokuz ayda net karımız iki katından fazla artarak 173 milyon avroya ulaştı. Antalya Havalimanı'nda geçen yıl hizmete açılan yeni ticari alanların ilk kez tam dönem katkı sağlaması, yiyecek-içecek ve duty-free gelirlerimizi destekledi. Bu gelişmeyle birlikte yolcu başına ticari gelirimiz artış gösterirken, yolcu başına duty-free harcaması yüzde 21 artarak 10 avroya ulaştı" dedi.

'TERMİNAL VE APRON YATIRIMLARIMIZ DEVAM EDİYOR'

İşletilen havalimanların ilişkin olarak değerlendirmelerde bulunan Serkan Kaptan, "Almatı Havalimanı'ndaki yatırımlarımıza ve operasyonel verimliliği geliştirmeye yönelik çalışmalarımıza stratejik planlarımız doğrultusunda devam ediyoruz. Üçüncü çeyrekte yolcu başına uygulanan tarifelerde sağladığımız ilave artış, havacılık gelirlerimizi güçlendirme stratejimiz açısından önemli bir adım oldu. Yeni tarifelerin, özellikle yılın son çeyreğinden itibaren, jet yakıtı satış hacimlerindeki düşüşün etkisini büyük ölçüde telafi etmesini öngörüyoruz. Tiflis Havalimanı işletme imtiyazımızın beş yıl uzatılmasının ardından, artan seyahat talebini karşılayacak kapasiteyi sağlamak amacıyla terminal ve apron yatırımlarımıza devam ediyoruz. Orta Doğu'daki gerilimden etkilenen Gürcistan'da, koşulların iyileşmeye başlamasıyla birlikte yolcu büyümesi Haziran ayından itibaren yeniden güçlü bir ivme kazandı" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı