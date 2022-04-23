Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete'de

CUMHURBAŞKANLIĞI tarafından çeşitli kurum ve kuruluşlar ile bazı bakanlıklarda yapılan atamalar ve görevden almalar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla, Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğüne Cavit Erkılınç atandı. Kararla, Türkiye İstatistik Kurumu Başkan Yardımcılığına Fatih Şahin getirildi.

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü 1'nci Hukuk Müşavirliğine Mustafa Turan getirildi.

Haber: Ferhat EKİNCİ/ANKARA,