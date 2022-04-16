Son dakika gündem: KDK'den 'arızadan kaynaklı yangında zararı dağıtım şirketi karşılamalı' kararı

ELAZIĞ (AA) - Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), enerji nakil hattında tel kopması sonucu ekili arazisinde yangın çıkan kişinin başvurusunda, ilgili elektrik dağıtım şirketinin zararı karşılaması yönünde tavsiye kararı verdi. Karar sonrası başvurucunun zararı şirket tarafından ödendi.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, Elazığ'da enerji nakil hattında tel kopması sonucu bir vatandaşa ait arazide anız yangını çıktı, badem fidanları ile damla sulama sistemi zarar gördü.

İlçe tarım müdürlüğünün tutanağıyla yangın nedeniyle meydana gelen hasarı tespit ettiren ve ilgili elektrik dağıtım şirketinden zararının karşılanmasını isteyen vatandaş, herhangi bir geri dönüş alamaması üzerine zararının yasal faiziyle ödenmesi talebiyle KDK'ye başvurdu.

Dağıtım şirketinin söz konusu nakil hattında en son 2019'da bakım yaptığını tespit eden KDK, somut olayda dağıtım şirketi yönünden bir ihlal söz konusu olmasa dahi ağır özen yükümlüğü gereği meydana gelen olaydan doğan zararın dağıtım şirketince karşılanması gerektiği sonucuna vardı. KDK, dağıtım şirketine konuyla ilgili tavsiyede bulunulmasını kararlaştırdı.

Başvurucunun zararı ödendi

KDK'nin tavsiye kararında, dağıtım şirketinin enerji nakil hattı bakımı ile işletilmesindeki eksikliklerden sorumlu olduğu vurgulandı.

Kararda, enerji hatlarını, kişilerin can ve mal güvenliğine tehlike oluşturmayacak şekilde inşa etme ile hatlara güvenli yaklaşma sınırının aşılmasını önleyici tedbirleri almanın da şirketlerin sorumluluğunda bulunduğu ifade edildi. Ayrıca kararda, dağıtım şirketinin Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği gereği bakım ve onarımını gereği gibi yerine getirmesi, olabilecek tehlikeleri düşünerek denetimleri yapmasının gerekli olduğu değerlendirmesinde bulunuldu.

KDK'nin kararının üzerine başvurucunun sorunu çözüme kavuştu. İlgili elektrik dağıtım şirketi, başvurucuya yasal faiziyle birlikte ödeme yapıldığı yönünde KDK'ye bildirimde bulundu.