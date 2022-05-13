Siirt'te dolunun zarar verdiği tarım alanlarında hasar tespiti yapıldı - Haberler

Siirt'in Baykan ilçesinde doludan zarar gören tarım arazilerinde hasar tespit çalışması yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan ve beraberindeki teknik personel, üç gün önce etkili olan doludan zarar gören Ulaştı, Gündoğdu ve İkizler köylerinin ekili alanlarında çalışma gerçekleştirdi.

Demirhan, yaptığı açıklamada, ağırlıklı olarak sebze fidesi üretimi yapılan köylerde hasar tespitine yoğunlaştıklarını söyledi.

Hasarın, Tarım ve Orman Bakanlığına rapor edileceğini aktaran Demirhan, şunları kaydetti:

"Üreticilerimizin mağduriyetinin giderilmesine yönelik çalışmalar yapılmakta. Yüzde 85'i domates olmak üzere önemli miktarda biber ve patlıcan fidesi zarar görmüş. Dolu zararının etkili olduğu bu üç köyümüz sebze fidesi üretimi ile bölgede 25 kente hitap eden önemli bir üretim merkezidir. Bu köylerimizin yıllık 25 ila 30 milyon domates, biber ve patlıcan fidesi üretimiyle bölge ekonomisine önemli katkısı olmaktadır."