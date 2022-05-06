Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce, Şırnak'ta 19 yılda 7 baraj hizmete alındı.

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, DSİ yatırımlarının kaynağını teşkil eden su, yaşamsal öneminin yanında tüm üretim süreçlerinin ana girdilerinden birini oluşturuyor.

Ulaştığı her alanda adeta zincirleme bir reaksiyona sebep olan su, hem sektörel hem de sektörler arası hareketliliği tetikliyor. Suyun tarım ve sanayide yarattığı güçlü etki, geniş iş sahalarının doğmasına da vesile oluyor.

Tarım, enerji, hizmet ve çevre sektörlerinde faaliyetlerini yürütmekte olan Tarım ve Orman Bakanlığı, DSİ Genel Müdürlüğü; inşa ettiği dev barajlarda depoladığı suyu başta içme, kullanma ve sanayi suyu üretimine yönelik tesisler olmak üzere; hidroelektrik enerji üretimi, tarımsal sulama, atıksu arıtımı, taşkın kontrolü gibi çok geniş bir yelpazede mühendislik yapıları vasıtasıyla milletin hizmetine sunuyor.

Bu kapsamda ülkede 1954 yılından bu yana toprak ve su kaynaklarını geliştirmekle sorumlu olan DSİ, aralarında dünyada ilk kez uygulanan projelerin, en yüksek ve büyük barajların, en uzun sulama kanallarının ve içme suyu maksatlı tünellerin bulunduğu sayısız tesisi tamamlayarak, milletin istifadesine sundu, sunmaya da devam ediyor.

"Toplam 872 bin 570 dekar arazinin sulanması sağlanacak"

Açıklamada, değerlendirmelerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Şırnak'ta 19 yılda devasa su yapıları inşa ederek milletin istifadesine sunduklarını belirtti.

Şırnak'ın münbit topraklarını su ile buluşturmak için yatırımların hız kesmeden devam ettiğini aktaran Yıldız, "Şırnak için sulamanın önemi çok büyük. Bunun için 2 sulama projesinin planlama çalışmaları devam ediyor. Planlama çalışmaları devam eden 2 sulama projesinin tamamlanmasıyla toplam 872 bin 570 dekar arazinin sulanması sağlanacak. Bu sulama tesislerinin hizmete girmesiyle Şırnak zirai üretimde ülkemizin söz sahibi illerinden biri olacak." ifadelerini kullandı.

Yıldız, Güneydoğu'nun ve ülke tarımının en önemli illerinden biri olan Şırnak'ta ziraatın daha da gelişmesi için son 19 yılda kente 59 tesis ile 3 milyar 163 milyon liralık yatırım yaptıklarını belirten Yıldız, şunları kaydetti:

"Şırnak'ta son 19 yılda 7 baraj inşa ettik. 2 barajımız ise proje ve planlama safhasında. Ayrıca Şırnak'ta taşkın riskini azaltmak için son 19 yılda tamamlanan 38 taşkın koruma tesisi ile 35 yerleşim yerinin taşkın kontrolü sağlanmıştır. 3 taşkın koruma tesisinin de inşaat çalışmaları devam etmektedir. Şırnak'ta son 19 yılda 2 Hidroelektrik Enerji (HES) tesisi işletmeye alınarak yıllık 37,46 GWh enerji üretimi sağlıyor, kurulu gücü 5,8 MW olan bu tesisler sayesinde milli ekonomimize yalnızca enerji alanında yıllık 35,5 milyon lira katkı sunuyoruz."