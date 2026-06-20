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Seferihisar Belediyesi'ne operasyonda 5 tutuklama

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İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında aralarında belediye başkan yardımcısı ve milletvekili danışmanının da bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı. Soruşturmada, inşaat ve imar usulsüzlükleri ile seçim öncesi para gönderildiği iddiaları yer alıyor.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' operasyonunda adliyeye sevk edilen şüphelilerden; Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Gökhan Pehlivan, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın Danışmanı kamu görevlisi Özlem Akyılmaz, inşaat firması yetkililerinden Sönmez Budak ve Rıdvan Korkmaz Budak ile şirket yetkilisi Rıdvan Öğmen tutuklandı. İnşaat işçisi Mithat Can H., mahkemece serbest bırakılırken, tutuklu bulunan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın eşi Nermin Günay ise adli kontrolle salıverildi.

DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün rüşvet suçundan yürüttüğü çalışmalarda detaylar ortaya çıktı. İnşaat ve imar konularıyla alakalı belediye görevlileri ve müteahhitlerle usulsüzlükler karşılığında elden ve banka üzerinde rüşvet aldıkları/verdikleri, soruşturma başlangıcında müştekiyi şikayetinden vazgeçirmeye çalıştıkları, 31 Mart 2024 seçimlerinden önce belediye başkan adayları ve birinci derece yakınlarınca sistemli şekilde 28'inci Dönem Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'ya ?para gönderdikleri öne sürüldü. Şüphelilere yönelik geçen çarşamba günü operasyon gerçekleştirildiği ve 8 şüphelinin gözaltına alındığı, şüphelilerden 1'inin gözaltındayken sağlık sebeplerinden dolayı serbest bırakıldığı belirtildi.

Mustafa İÇ/İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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