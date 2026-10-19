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SATSO'da 34 meslek komitesi oylandı, Başkan Altuğ 270 oyla birinci oldu

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SATSO'nun Arifiye'deki hizmet binasında 2026-2030 dönemi için meslek komiteleri ve meclis üyeleri seçimi yapıldı. 210 üyesi bulunan 34 komitenin oylandığı seçimde SATSO Başkanı Akgün Altuğ 23. komitede 270 oy alarak birinci oldu; 88 meclis üyesi ve komite başkanları belirlendi.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) meslek komiteleri üyelerinin seçimi yapıldı.

Arifiye ilçesindeki SATSO Hizmet Binası'nda 2026-2030 döneminde görev yapacak meslek komiteleri ve meclis üyelerinin belirlenmesi için oy kullanıldı.

Sabah saatlerinde başlayan seçimlerde, toplam 210 üyesi bulunan 34 komite oylandı. Saat 17.00'de sandıkların kapanmasıyla oylar sayıldı.

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, 23. komitede 270 oy alarak birinci oldu.

88 meclis üyesinin ve komite başkanlarının da belirlendiği seçimin ardından başkanlık seçimi gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA
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