Sarp Sınır Kapısı'nda su kaplumbağası ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Sarp Sınır Kapısı'nda, bir otomobilde 1100 su kaplumbağası ele geçirildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gürcistan'dan Türkiye'ye gelen yabancı plakalı bir otomobil Sarp Gümrük Kapısı'nda riskli olarak değerlendirildi. X-ray taramasına ardından da arama hangarına sevk edilen araç içinden indirilmeye çalışılan iki poşete el konuldu.

Ekiplerce söz konusu poşetlere gizlenmiş 1100 su kaplumbağası ele geçirildi.

Yasa dışı şekilde yurda sokularak ticarete konu edilmek istenen su kaplumbağaları Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Artvin Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Su kaplumbağalarını ülkeye sokmak isteyen yabancı uyruklu kişi hakkında adli soruşturma sürüyor.