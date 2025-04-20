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Samsun'da Çarşamba İlçesinde İş Yeri Yangını

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Samsun'un Çarşamba ilçesinde Kızılot Mahallesi'nde Onur S.'ye ait işyerinde çıkan yangında maddi hasar meydana geldi. Yangın sonrası itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi ve yangın kontrol altına alındı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen işyeri yangınında maddi hasar meydana geldi.

Kızılot Mahallesi'nde Onur S.'ye ait işyerinden henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbarı üzerine olay yerine Samsun Büyükşehir İtfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın soncu işyerinde maddi hasar meydana geldi.

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Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel
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