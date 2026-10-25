Samandağlı 5 sörfçü İrlanda'daki 2026 Eurosurf Gençler Şampiyonası'nda tur atladı

HATAYLI 5 sörfçü, İrlanda'da düzenlenen 2026 Eurosurf Gençler Şampiyonası'nda kendi yaş kategorilerinde düzenlenen yarışlarda tur atlamayı başardı.

Samandağ ilçesindeki Hatay Sörf Spor Kulübü sporcuları Ali Köse (15), Semir Köse (15), Canan Duru Düzce (14), Yağmur Girişken (17) ve Kenan Doğru (17), İrlanda'da düzenlenen 2026 Eurosurf Gençler Şampiyonası'nda milli takım kadrosunda yer aldı. Samandağ kıyılarında sörfe başlayan 5 sporcu, uluslararası organizasyonda farklı ülkelerden rakipleriyle mücadele ederek yarışlarda tur atmayı başardı. Okyanusta ilk kez sörf yaptığını belirten Semir Köse, dalgalardan keyif aldığını ve kendisini geliştirdiğini söyledi. Aynı yaştaki Ali Köse ise iki haftalık organizasyonun kendisi için önemli bir deneyim olduğunu belirterek, derece elde edemediğini ancak elinden gelenin en iyisini yaptığını ve çok şey öğrendiğini ifade etti.

'ÖZ GÜVENİM ARTTI'

Canan Duru Düzce de okyanus dalgalarında sörf yapmanın kendisine özgüven kazandırdığını dile getirdi. İrlanda'da farklı yaşam tarzlarını tanıma ve yeni arkadaşlıklar kurma fırsatı bulduğunu anlatan Düzce, deneyiminin hayata bakışını ve gelecek planlarını etkilediğini, sörf becerilerini geliştirmesine katkı sağladığını kaydetti.

'GURUR VERİCİ OLDU'

Hatay Sörf Merkezi Başantrenörü Emre Sağlam ise "İrlanda'daki şampiyonayı burada tüm ekiple birlikte büyük heyecanla izledik. Geçtiğimiz yıl Avrupa Şampiyonası'na Samandağ'dan iki sporcumuz katılmıştı. Bu yıl ise Türkiye Milli Takımı'ndaki 8 sporcunun 5'i Hatay'dan, özellikle Samandağ'dan geldi. Sporcularımızın tamamının tur atlaması bizim için gurur verici bir başarı oldu. Bu başarıda Samandağ sahilinin dalga sörfüne elverişli olması, sporcularımızın özverisi ve antrenör ekibimizin çalışmaları büyük rol oynuyor. Hatay Valiliği ve Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı başta olmak üzere destek veren tüm kurumlara teşekkür ediyoruz. Amacımız yalnızca sportif başarılar elde etmek değil, doğayla, kendileriyle ve kökleriyle bağ kuran nesiller yetiştirmek. İrlanda ve Portekiz'de elde edilen başarılar da geleceğe yönelik çalışmalarımız için bize büyük motivasyon sağlıyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı