Şahika Ercümen: Bu sene hedeflerimi gerçekleştirdim

Milli sporcu Şahika Ercümen, " Cumhuriyet'in 100'üncü yılında elimden gelenin en iyisini yapmaya odaklanmıştım. Bu sene de hedeflerim gerçekleşti" dedi.

Türkiye serbest dalış tarihinde kadın ve erkeklerde sabit ağırlıkla 100 metreye inen ilk sporcu olan, sabit ağırlık çift palet branşında da 91 metre dalışıyla Türkiye rekorunu kıran Şahika Ercümen, paletsiz değişken ağırlık kategorisinde Sırp asıllı Lena Balta'nın elinde bulundurduğu 105 metre dünya rekorunu 106 metreye inerek kırdı. Birçok rekorun sahibi olan Şahika Ercümen, Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Şahane bir sezonu geride bıraktığını dile getiren Ercümen, "Cumhuriyet'in 100'üncü yılında elimden gelenin en iyisini yapmaya odaklanmıştım. Bütün yarışmalara katılacağım diye bir hedef koymuştum. Bu sene de hedeflerim gerçekleşti. Hem 100 metreyi geçtim hem dünya rekorunu kırdım, hem de ülkemize madalya kazandırdım. Benim için rüya gibi, 2 senede alınabilecek başarıları bir seneye topladığım bir yıl oldu. Bunların dışında da çevre ile ilgili Birleşmiş Milletler'in pek çok projesinde yer aldım. Güzel, dolu dolu bir sezon oldu" ifadelerini kullandı.

"ÜLKEMİZİ TEMSİL ETMEYE DEVAM ETMEK İSTİYORUM"

2024 yılı takviminin tam olarak netleşmediğini kaydeden Şahika Ercümen, "Muhtemelen yaz sonunda dünya şampiyonası olacak. Ben her zamanki gibi ülkemizi temsil etmeye devam etmek istiyorum. Geçtiğimiz sene bazı aksaklıklar olmuştu. Yeterli desteği bulur muyum bulamaz mıyım düşüncesiyle 2023 zorlu bir süreçti. Umarım 2024 sezonunda çok güçlü, büyük desteklerle hazırlanıp yine rekorlar kırmak istiyorum" diye konuştu.

"BÖYLE BİR SPOR ORTAMINDA DA ÖDÜL ALMAK BENİM İÇİN GURUR VERİCİ"

Bakırköy Ata Spor Kulübü'nün düzenlediği ve bu yıl 5'incisi gerçekleştirilen "Sporun Enleri 2023" töreninde Çevreye Duyarlı Sporcu ödülünün sahibi olan Ercümen, "Su sporlarına çok büyük katkıları var. Dönem dönem birlikte çalışmalar yapıyoruz. Hem antrenman yaptığım hem de spora çok büyük katkılarının olduğunu düşündüğüm şahane bir kulüp. Böyle bir spor ortamında da ödül almak benim için gurur verici. Buraya da Dünya İklim Zirvesi'nde geliyorum. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının Sudaki Yaşam Savunucusu olarak altını çizmemiz gereken çok konu var. Şu anda işler çok iyiye gitmiyor. Dolayısıyla bizim şu anda konuşulan konuları hemen gündeme getirmemiz gerekiyor. Bugün denize atılan bir atık suyumuzu, aldığımız nefesimizi etkiliyor. Tüm elementler birbirine bağlı olduğu için aslında biraz tasarruflu ve sürdürülebilir yaşam biçimine acilen geçmemiz gerekiyor" şeklide konuştu.