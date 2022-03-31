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Rusya heyeti, Adana'da yaş sebze ve meyve tesislerinde incelemelerde bulundu

AA - İsmihan Özgüven - Güncel
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Rusya heyeti, Adana'da yaş sebze ve meyve tesislerinde incelemelerde bulundu

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi (Rospotrebnadzor) heyeti, Adana'da yaş sebze, meyve paketleme ve işleme tesislerinde incelemelerde bulundu.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi (Rospotrebnadzor) heyeti, Adana'da yaş sebze, meyve paketleme ve işleme tesislerinde incelemelerde bulundu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Rus heyeti kentteki bazı yaş sebze ve meyve işleme firmalarını gezdi.

Yapılan çalışmalarla ilgili firma yetkililerinden bilgi alan heyet, daha sonra Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne ziyarette bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, Adana'dan yapılan yaş sebze ve meyve ihracatında Rusya'nın önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

İhracatın sorunsuz olması için üretimden paketlemeye kadar her aşamada önemli denetimler yapıldığını ifade eden Tekin, heyetin iki gündür kentte narenciye üretim sahaları ve paketleme tesislerinde temaslarda bulunduğunu kaydetti.???????

Rusya heyeti, Adana'da yaş sebze ve meyve tesislerinde incelemelerde bulundu

Rusya heyeti, Adana'da yaş sebze ve meyve tesislerinde incelemelerde bulundu

Rusya heyeti, Adana'da yaş sebze ve meyve tesislerinde incelemelerde bulundu

Rusya heyeti, Adana'da yaş sebze ve meyve tesislerinde incelemelerde bulundu

Rusya heyeti, Adana'da yaş sebze ve meyve tesislerinde incelemelerde bulundu

Rusya heyeti, Adana'da yaş sebze ve meyve tesislerinde incelemelerde bulundu

AA / İsmihan Özgüven - Güncel

Ekonomi, Güncel, Haberler

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