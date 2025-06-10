Osmaniye'de Yüksek Gerilim Hattı Direklerinden Demir Çalan 3 Zanlı Tutuklandı

Osmaniye'de Yüksek Gerilim Hattı Direklerinden Demir Çalan 3 Zanlı Tutuklandı
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Osmaniye'de, yüksek gerilim hattı direklerinden 1 ton 900 kilogram galvanizli demir çalan 3 zanlı jandarma tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi. Aslanlı köyünde gerçekleşen hırsızlık olayı, güvenlik kameraları sayesinde aydınlatıldı. Gözaltına alınan zanlılar, nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. Çalınan malzemelerin hurdacıya satıldığı belirlendi ve şirket yetkililerine teslim edildi.

Osmaniye'de yüksek gerilim hattı direklerinden 1 ton 900 kilogram galvanizli demir çalan 3 zanlı, cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Aslanlı köyünde özel bir şirkete ait yüksek gerilim hattı direklerinden 1 ton 900 kilogram galvanizi demir çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, çaldıkları malzemeyi sepetli motosikletle götüren 3 şüphelinin kimliğini tespit etti.

Gözaltına alınan 3 zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Hurdacıya satıldığı belirlenen malzemeler ise şirket yetkililerine teslim edildi.

Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
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