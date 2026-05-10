Nijerya'da eski İnsani Yardım ve Sosyal Kalkınma Bakanı Farouq "aranan" ilan edildi

Nijerya'da Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu (EFCC), eski İnsani Yardım ve Sosyal Kalkınma Bakanı Sadiya Umar Farouq'u, görevi kötüye kullanma ve kamu fonlarını zimmete geçirme iddiasıyla "aranan" ilan etti.

EFCC'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, görevi kötüye kullanma ve kamu fonlarını zimmete geçirme iddiasıyla "aranan" ilan edilen Farouq'un yerini bilen vatandaşlardan ülke genelindeki ofislere başvurmaları istendi.

Açıklamada, 52 yaşındaki Farouq'un Zamfara eyaletinden olduğu ve bilinen son adresinin başkent Abuja'da bulunduğu ifade edildi.

Farouq, 2019-2023 yıllarında dönemin Cumhurbaşkanı Muhammadu Buhari hükümetinde görev yapmıştı.

EFCC, Farouq'un görev süresiyle bağlantılı yaklaşık 37 milyar nairalık (27,2 milyon dolar) yolsuzluk iddiasını soruşturuyor.