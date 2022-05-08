Muş'ta etkili olan yağışlar barajlara "can suyu" oldu

Muş'ta etkili olan yağışlar, kuraklık nedeniyle su seviyesinde büyük düşüşün yaşandığı baraj ve göletlerin dolması için umut oldu.

Enerji üretimi, içme suyu ve tarımsal sulamada önemli yere sahip olan Alparslan-1 ve Alparslan-2 barajları, geçen yıl kuraklıktan etkilendi. Alparslan-1 Barajı'nda su seviyesi yüzde 25'e, Alparslan-2 Barajı'nda ise yüzde 15'e düştü.

Geçen sene su seviyesi minimum seviyeye düştüğü için bir süre enerji üretilemeyen barajlarda, yağışların ardından yeniden elektrik üretimine başlandı.

Kentin ekonomisine büyük katkı sunan barajların dolması çiftçileri de sevindirdi.

"Yağmurlarla doluluk oranı hızla arttı"

DSİ 172. Şube Müdürü Servet Fırat, AA muhabirine, geçen yıl yaşanan kuraklıktan dolayı iki barajdaki su seviyesinin dip noktaya düştüğünü, bu nedenle belli bir dönem elektrik üretimi yapamadıklarını söyledi.

Bu yıl kar ve yağmur sularıyla barajlarda doluluk oranlarının yükselmeye başladığını belirten Fırat, şunları kaydetti:

"Alparslan-1 Barajı'nda yüzde 80, Alparslan-2 Barajı'nda ise yüzde 50 su bulunmakta. Bu oran her geçen gün artıyor. Mevcut Alparslan-1 havzasına baktığımızda aşırı miktarda kar yağdı ve yağmurlarla beraber doluluk oranı hızla arttı. Şu an iki barajımızda enerji üretimi devam etmekte. 2022 yılı için herhangi bir sulama ve enerjide bir problem yaşanmayacağı öngörülmekte. Bu yıl sulama ve enerjide ilimizde herhangi bir problem yaşanmayacak."

"Bu şekilde devam ettiği sürece elektrik sıkıntısı yaşanmayacak"

Fırat, bu şekilde devam ettiği sürece elektrik sıkıntısı yaşanmayacağını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Barajlarda yapılacak sulamada da bir sıkıntı gözükmemekte. Alpaslan-1 Barajı'nın yüzde 90 seviyesine ulaşması, Alparslan-2 Barajı'nın yüzde 80 seviyelerinde su tutmasını öngörmekteyiz. İki barajımızda da yıllık ortalama 1,4 milyon kilovatsaat enerji üretilmekte. Bu enerji üretiminde yaklaşık 400 bin nüfusun bütün ihtiyacını karşılamakta. Öngörümüzle Alparslan-1 Barajı kısa bir sürede tarihinin en yüksek su seviyesine ulaşacak. Alparslan-1 Barajımız 2012 yılından beri, Alparslan-2 Barajımız ise 2020 yılından beri faaliyet göstermekte. 10 yıllık süre içerisinde en yüksek su seviyesine bu yıl ulaşacağını söyleyebiliriz."

Gülçimen köyü sakinlerinden İlhami Balıkçı da Alparslan-1 Barajı'nın su seviyesinin yükselmesinin tarım ve hayvancılığı olumlu etkileyeceğini söyledi.

Geçen yıl kuraklıktan dolayı barajdan suların çok çekildiğini ifade eden Balıkçı, "Yağmur yağdı, barajımız doldu. Su dolduğu için çok mutluyuz. Manzaramız güzel ve doğal bir havası var. Burada balıkçılar var, barajda balık tutuyorlar. Sular çekildiğinde balıkçıların teknesi karaya oturdu, sular yükseldi, tekne tekrar suyun üzerine çıktı." dedi.