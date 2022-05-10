Muş'ta 'Bölgesel Kalkınma' paneli gerçekleştirildi

MUŞ (AA) - Muş Alparslan Üniversitesi (MAUN) ev sahipliğinde "Bölgesel Kalkınma" paneli gerçekleştirildi.

Üniversitenin Malazgirt 1071 Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapılan panelin ardından açıklama yapan MAUN Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, panelin Doğu Anadolu Bölgesi ve Türkiye için çok önemli olduğunu söyledi.

Panele Türkiye'de önemli iş insanlarının katıldığını belirten Polat, "İş adamlarımızı bölgeye getirmemizin en önemli amacı Muş ve üniversitemizin fiziki mekanlarını göstermek, öğrencilerle de bir araya gelerek ortak sinerji oluşturup yapılacak yatırımların önünü açacak bir ortam yaratmak istedik. Çok şükür bunu da büyük ölçüde gerçekleştirdik." dedi.

Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgelerinde terörden dolayı büyük sıkıntıların yaşandığını hatırlatan Polat, son süreçte terörün bitirilmesi noktasında çok önemli adımların atıldığını vurguladı.

Kolluk kuvvetlerinin bölgede yaptığı çalışmaların takdir edilecek şekilde olduğunu ifade eden Polat, "Biz de üniversite olarak üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Hem entelektüel açıdan çalışmalar yapıyoruz hem de iş inşalarını getirmek suretiyle bölgede farkındalık yaratmak istiyoruz. Gittikçe canlanan ticari hayatın daha ileri bir noktaya taşınması adına üzerimize düşen ne varsa yapmaya gayret ediyoruz." diye konuştu.

Devletin bölgeleye önemli teşvikler verdiğini anlatan Polat, bu teşvikleri üniversite olarak Ar-Ge ve danışmanlık noktalarında iş insanlarına aktararak süreci hızlandırmak istediklerini dile getirdi.

Doğu Anadolu Proje (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen de kurum olarak bölgede özellikle kırsal kalkınma alanına destek verdiklerini belirtti.

Bölgenin terörden temizlenmesi ve insanların geri dönüşlerinin yatırımları hızlandırdığını belirten Demirdöğen, şunları kaydetti:

"Bu anlamda özellikle kırsal kalkınmayı hızlandırmak için kırsal bölgelerdeki tarım alt yapısının iyileştirilmesine yönelik desteklere ağırlık veriyoruz. Desteklerin yüzde 80'ni tarım alanında. Bunun içinde hayvancılık, bitkisel üretim ve tarımsal sulama var. Bu alandaki ihtiyaçları karşılayarak bölgenin yatırım alt yapısını iyileştirerek içerideki ve dışarıdan gelecek iş insanlarının bölgede yatırım yapmalarını kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Geriye dönüşlerin ve yatırımların artmasının bölgedeki güven ortamının da iyileştiğini gösteriyor."

Panele, Belediye Başkan Vekili Aydın Özarslan, yatırımcı kamu kurum kuruluşlarının temsilcileri, oda başkanları, iş insanları, öğrenciler, ve akademisyenler katıldı.