Muş'ta Amatör Stadyum Yenileme Çalışmaları Başlıyor

Muş'ta Amatör Stadyum Yenileme Çalışmaları Başlıyor
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Muş'un Bulanık ilçesindeki amatör stadyum, yenileme çalışmalarına başlıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, stadyumun daha çok sportif faaliyete ev sahipliği yapacağını belirtti.

Muş'un Bulanık ilçesinde amatör maçların oynandığı stadyumun yenilenmesi için çalışma başlatılacak.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, yaptığı açıklamada, stadyumu yenileme kararı aldıklarını söyledi.

Yenileme çalışmasıyla stadın daha çok sportif faaliyetlere ev sahipliği yapacağını belirten Taşdemir, şunları kaydetti:

"Bulanık Kop spor'un Bölgesel Amatör Ligi'ne yükselmesi ilçemiz adına büyük bir moral kaynağı oldu. Bu gelişme ilçenin sportif kimliğine değer katarken gençlerin spora yönelmesini teşvik edecek. Stadyumu yenileme projemizle hem profesyonel takımımız hem de altyapı sporcularımız daha iyi şartlarda spor yapma imkanı bulacak."

Kaynak: AA / Galip Kılınç - Güncel
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