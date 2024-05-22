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Mısır, 2023'te Tarımsal Ürün İhracatında Rekor Kırdı

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Mısır Tarım ve Arazi Islahı Bakanı, Mısır'ın 2023'te 7,5 milyon ton tarımsal ürün ihracatı gerçekleştirdiğini ve 8,8 milyar dolar gelir elde ettiğini açıkladı. Mısır, portakal ve dondurulmuş çilek ihracatında lider konumda bulunuyor.

ÇEKİM TARİHİ: Arşiv

1. Pazardan çeşitli görüntüler

2. Portakal toplayan çiftçilerin çeşitli görüntüleri

Mısır Tarım ve Arazi Islahı Bakanı es-Seyyid el-Kasir Salı günü yaptığı açıklamada Mısır'ın 2023'te 7,5 milyon ton ile tarihindeki en büyük tarımsal ürün ihracatını gerçekleştirdiğini ve 8,8 milyar dolar gelir elde ettiğini söyledi.

Bakan, kabine toplantısı sırasında Mısır'ın portakal ve dondurulmuş çilek ihracatında ilk sırada yer aldığına dikkat çekti.

Bakan bu bağlamda, taze ürünlerin değerinin 3,7 milyar ABD dolarına ulaştığını, işlenmiş gıdaların değerinin ise 5,1 milyar dolar olarak kaydedildiğini açıkladı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kahire'den bildiriyor.

(XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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