Michael Jordan'ın 1998 NBA finali forması 14 milyon dolarla rekor fiyata alıcı buldu

Michael Jordan'ın 1998 NBA finali forması 14 milyon dolarla rekor fiyata alıcı bulduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Michael Jordan'ın 1998 NBA Finalleri'nin ikinci maçında giydiği forma 14 milyon dolara alıcı buldu. Jordan'ın 37 sayı attığı maçtaki bu forma, Hunt Auctions'a göre basketbol hatıra eşyaları arasındaki en yüksek rakam oldu.
ABD Basketbol Ligi'nin ( Nba ) efsanelerinden Michael Jordan'ın 1998 NBA Finalleri'nin ikinci maçında giydiği forması, 14 milyon dolara alıcı buldu.
Müzayede evi Hunt Auctions'ın, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, efsanevi basketbolcu Jordan'ın 37 sayı atarak Chicago Bulls basketbol takımına finalde galibiyeti getirdiği maçta giydiği formanın yeni sahibini bulduğu belirtildi.
Açıklamada, Jordan'ın forması için ödenen 14 milyon doların "basketbol hatıra eşyaları arasında en yüksek sayı" olduğu kaydedildi.
Kaynak: AA