MHK soruşturmasında tutuklu Ferdi Karadoruk için 1 yıldan 7 yıla kadar hapis istendi.

Merkez Hakem Kurulu'na yönelik yürütülen soruşturmada tutuklanan Ferdi Karadoruk hakkında iddianame hazırlandı. Karadoruk'un 'görevi kötüye kullanmak' suçundan 1 yıldan 7 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve bazı MHK üyelerinin hakem ve gözlemcileri objektif ve gerekçeli bir neden göstermeden klasman dışı bıraktığı, görevlendirmediği veya sistematik biçimde dışladığı yazıldı. Öte yandan bazı hakemlere ayrıcalık tanındığı, puanlama ve atama süreçlerine müdahale edildiği, 2022 ve 2024 yıllarında hazırlanan hakem ve gözlemci listelerinde usulsüz değişiklikler yapıldığı da belirtildi. İddianamede yer verilen bilirkişi raporunda, 2025 yılı dernek beyannamesinde, 2024 yılı beyannamesinde bildirilen bilanço öz varlıklarının karşılığı olan aktif varlıkların fiilen veya kayden yok edildiğinin görüldüğü belirtildi. Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi'nin banka hesaplarının şahsi işlemlerle birlikte kullanıldığı, Karadoruk'un kendisine menfaat sağladığı ve derneği varlıktan yoksun bıraktığı değerlendirilerek "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçunun işlendiği kanaati yazıldı. Karadoruk suçlamaları kabul etmese de iddianamede, şube başkanlığı yaptığı dönemde dosyaya eklenen mali bilirkişi raporları doğrultusunda hakkında suç işlediğine dair yeterli delil elde edildiği belirtildi.

1 YILDAN 7 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

İddianamede, Ferdi Karadoruk'un 'görevi kötüye kullanma' suçundan 1 yıldan 7 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı