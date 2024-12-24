Meriç Spor Kulübü, Kaymakam Ayte'yi Ziyaret Etti

Meriç Spor Kulübü Başkanı Uğur Koç ve yönetim kurulu üyeleri, İlçe Kaymakamı Adnan Ayte'yi ziyaret etti.

Koç, ziyarette Ayte'ye kulübün faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Daha önce Meriç Çeltikspor olarak faaliyet gösteren kulübün yeni adıyla futbol, voleybol, satranç, masa tenisi ve daha birçok branşta yakın zamanda faaliyet göstereceğini belirten Koç, "İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdüren kulübümüz, Valimiz Yunus Sezer'in talimatları doğrultusunda başlatılmış olan Mahalle Ligi'nde de öğrencilerimize destek vermektedir. İlçemizde yapılacak olan tüm sportif faaliyetlerde yer almak istiyoruz." diye konuştu.

Ayte de Koç ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek kulübe destek olacaklarını ifade etti.